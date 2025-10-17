Dolor profundo en la televisión colombiana: murió uno de los actores más reconocidos y legendarios

El entorno de la televisión colombiana, junto a todos sus seguidores, se encuentran de luto debido a que murió uno de los actores más legendarios.

Gustavo Angarita, que se destacó en producciones de primer nivel como 'Chepe Fortuna', 'En los tacones de Eva', 'Carolina Barrantes', 'El día de la suerte', 'La Ley del corazón' y '¿Quién mató a Patricia Soler?, se quedó sin signos vitales tras luchar contra una grave enfermedad que deterioró paulatinamente su estado de salud.

El actor, que era oriundo de Villavicencio y nació en septiembre de 1942, tenía 83 años y no solo marcó historia en la televisión colombiana, sino que también en el cine y en el teatro.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gustavo Angarita, el reconocido y legendario actor colombiano?

Gustavo Angarita, que se ganó un Premio India Catalina en 1991 y otro en 1997, en las categorías de 'mejor actor de telenovela' y 'mejor actor de reparto', había sido diagnosticado con cáncer.

Y, a pesar de que el actor asistió juiciosamente a los tratamientos con los especialistas e, incluso, estuvo hospitalizado durante sus últimos meses de vida, la enfermedad avanzó e hizo metástasis.

Por lo tanto, los médicos ya les habían informado a los familiares que Gustavo Angarita tenía que estar en el área de cuidados paliativos para tratar los dolores, pero que el daño en su organismo ya era considerable.

Este reconocido actor debutó en la televisión en 1963 y maravilló con sus interpretaciones en más de 30 producciones. Además, también participó en 18 películas.

Por otra parte, no solo se ganó los dos Premios India Catalina, sino que también un TVyNovelas en 2016 por 'toda una vida en la televisión'.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de la televisión colombiana tras la muerte de Gustavo Angarita, el icónico actor

Los fanáticos de la televisión colombiana se encuentran en shock tras la confirmación de la muerte de Gustavo Angarita.

"El primer actor colombiano que me cautivó", "gracias por esa trayectoria magistral", "se están yendo los grandes", "descansa en paz", "siempre carismático y profesional", "Dios lo reciba en su santo reino" y "se nos fue un maestro de maestros", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.