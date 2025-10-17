CANAL RCN
Colombia Video

Dolor profundo en la televisión colombiana: murió uno de los actores más reconocidos y legendarios

El actor se encontraba batallando contra una enfermedad compleja y partió del plano terrenal en la noche del jueves 16 de octubre.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entorno de la televisión colombiana, junto a todos sus seguidores, se encuentran de luto debido a que murió uno de los actores más legendarios.

Gustavo Angarita, que se destacó en producciones de primer nivel como 'Chepe Fortuna', 'En los tacones de Eva', 'Carolina Barrantes', 'El día de la suerte', 'La Ley del corazón' y '¿Quién mató a Patricia Soler?, se quedó sin signos vitales tras luchar contra una grave enfermedad que deterioró paulatinamente su estado de salud.

Luto profundo: murió un reconocido y querido actor
RELACIONADO

Luto profundo: murió un reconocido y querido actor

El actor, que era oriundo de Villavicencio y nació en septiembre de 1942, tenía 83 años y no solo marcó historia en la televisión colombiana, sino que también en el cine y en el teatro.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gustavo Angarita, el reconocido y legendario actor colombiano?

Gustavo Angarita, que se ganó un Premio India Catalina en 1991 y otro en 1997, en las categorías de 'mejor actor de telenovela' y 'mejor actor de reparto', había sido diagnosticado con cáncer.

Y, a pesar de que el actor asistió juiciosamente a los tratamientos con los especialistas e, incluso, estuvo hospitalizado durante sus últimos meses de vida, la enfermedad avanzó e hizo metástasis.

Por lo tanto, los médicos ya les habían informado a los familiares que Gustavo Angarita tenía que estar en el área de cuidados paliativos para tratar los dolores, pero que el daño en su organismo ya era considerable.

Este reconocido actor debutó en la televisión en 1963 y maravilló con sus interpretaciones en más de 30 producciones. Además, también participó en 18 películas.

Por otra parte, no solo se ganó los dos Premios India Catalina, sino que también un TVyNovelas en 2016 por 'toda una vida en la televisión'.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de la televisión colombiana tras la muerte de Gustavo Angarita, el icónico actor

Los fanáticos de la televisión colombiana se encuentran en shock tras la confirmación de la muerte de Gustavo Angarita.

Murió periodista deportivo colombiano: cubrió 4 mundiales de fútbol
RELACIONADO

Murió periodista deportivo colombiano: cubrió 4 mundiales de fútbol

"El primer actor colombiano que me cautivó", "gracias por esa trayectoria magistral", "se están yendo los grandes", "descansa en paz", "siempre carismático y profesional", "Dios lo reciba en su santo reino" y "se nos fue un maestro de maestros", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Buenaventura

Los peligrosos criminales de Buenaventura que cayeron en una megatoma: estos son sus delitos

Bolívar

Alcalde de Santa Catalina recibió múltiples amenazas para frenar proyecto turístico en Loma de Arena

Cauca

ONU exige la liberación inmediata de dos niñas reclutadas por disidencias en Cauca

Otras Noticias

Dian

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

La entidad aduanera dio a conocer esta nueva convocatoria donde miles de colombianos pueden acceder.

James Rodríguez

¿Por qué James no rinde igual en clubes y Selección Colombia? Esto dijo el DT del Club León

El técnico de León reconoció los desafíos para potenciar el rendimiento del colombiano en la Liga MX y reveló cómo planea integrarlo mejor al esquema del equipo.

Aida Victoria Merlano

"Abro convocatoria": contundente comentario de Aida Victoria Merlano tras la ruptura con Juan David Tejada

Venezuela

EE. UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos