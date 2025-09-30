Emotiva historia de Sara, niña de cuatro años que recibió la bendición del papa León XIV

En un conmovedor evento durante la celebración de la Eucaristía del Jubileo en el Vaticano, una niña colombiana de cuatro años logró sobrepasar parte del protocolo de seguridad para recibir la bendición del papa León XIV.

Sara Monguí Rodríguez, como se llama la pequeña, cumplió su sueño, el cual calificó como los minutos más alegres de su vida. “Mi papá me dijo ‘no lo hagas’ y yo, con todos mis esfuerzos, dejé que el miedo se fuera y fui. Me agaché y salí corriendo”, contó la niña.

El mejor momento en la vida de Sara

Durante el Jubileo de los Catequistas y en tercer intento, Sara logró acercarse al pontífice. La niña compartió su experiencia en entrevista con Noticias RCN: “Sentí felicidad”.

La alegría de Sara ha convertido este momento en un testimonio de cómo la fe puede superar obstáculos y fronteras. La familia Monguí Rodríguez, a la que pertenece la niña, forma parte de la comunidad católica en Colombia.

“Todo se fue dando para que al final ella se lanzara a ir a eso que tanto quería. Si te fijas en la manera en que va corriendo y como vuelve, es como si fuera al parque”, sostuvo Leonardo Monguí, su padre.

Actualmente, se encuentran en Roma debido al compromiso de los padres de Sara, Leonardo y Angélica Rodríguez, con el Instituto Fe y Vida, donde ambos trabajan.

Primer nombramiento clave del papa León XIV

El pasado viernes 26 de septiembre, el papa León XIV nombró al arzobispo italiano Filippo Iannone para sustituirlo al frente de un departamento clave del Vaticano, el Dicasterio para los Obispos.

Iannone es un prelado originario de Nápoles que ejerce como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, el órgano encargado de interpretar las leyes de la Iglesia.

Con este anuncio, León XIV da prioridad al Dicasterio para los Obispos, el departamento encargado de examinar los nombramientos de obispos en todo el mundo que él mismo dirigía antes de ser elegido papa.