CANAL RCN
Internacional Video

Emotiva historia de Sara, niña de cuatro años que recibió la bendición del papa León XIV

La niña corrió hacia el pontífice, lo saludó y recibió la bendición. Para ella, ha sido el mejor momento de su vida.

Noticias RCN

AFP

septiembre 30 de 2025
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un conmovedor evento durante la celebración de la Eucaristía del Jubileo en el Vaticano, una niña colombiana de cuatro años logró sobrepasar parte del protocolo de seguridad para recibir la bendición del papa León XIV.

Así lucía Karol G cuando visitó por primera vez el Vaticano | FOTO
RELACIONADO

Así lucía Karol G cuando visitó por primera vez el Vaticano | FOTO

Sara Monguí Rodríguez, como se llama la pequeña, cumplió su sueño, el cual calificó como los minutos más alegres de su vida. “Mi papá me dijo ‘no lo hagas’ y yo, con todos mis esfuerzos, dejé que el miedo se fuera y fui. Me agaché y salí corriendo”, contó la niña.

El mejor momento en la vida de Sara

Durante el Jubileo de los Catequistas y en tercer intento, Sara logró acercarse al pontífice. La niña compartió su experiencia en entrevista con Noticias RCN: “Sentí felicidad”.

La alegría de Sara ha convertido este momento en un testimonio de cómo la fe puede superar obstáculos y fronteras. La familia Monguí Rodríguez, a la que pertenece la niña, forma parte de la comunidad católica en Colombia.

“Todo se fue dando para que al final ella se lanzara a ir a eso que tanto quería. Si te fijas en la manera en que va corriendo y como vuelve, es como si fuera al parque”, sostuvo Leonardo Monguí, su padre.

Actualmente, se encuentran en Roma debido al compromiso de los padres de Sara, Leonardo y Angélica Rodríguez, con el Instituto Fe y Vida, donde ambos trabajan.

Primer nombramiento clave del papa León XIV

El pasado viernes 26 de septiembre, el papa León XIV nombró al arzobispo italiano Filippo Iannone para sustituirlo al frente de un departamento clave del Vaticano, el Dicasterio para los Obispos.

León XIV no usó zapatos rojos durante su primera misa como papa
RELACIONADO

León XIV no usó zapatos rojos durante su primera misa como papa

Iannone es un prelado originario de Nápoles que ejerce como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, el órgano encargado de interpretar las leyes de la Iglesia.

Con este anuncio, León XIV da prioridad al Dicasterio para los Obispos, el departamento encargado de examinar los nombramientos de obispos en todo el mundo que él mismo dirigía antes de ser elegido papa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Juez de EE.UU. detiene temporalmente despido masivo de empleados de reconocida empresa

Estados Unidos

Trump anuncia acuerdo con Pfizer para reducir precios de medicamentos en EE. UU.

Artistas

Dolor profundo en la música: murió un reconocido y recordado cantante

Otras Noticias

Soledad

Niños intoxicados por torta con marihuana en Soledad: autoridades investigan el caso

Los exámenes toxicológicos realizados a los menores revelaron la presencia de cannabis en sus organismos.

Millonarios

Ídolo de Millonarios volvería para el 2026: revelaron detalles

Referente de Millonarios regresaría a las canchas para el 2026. Dieron nuevos detalles de la salud del jugador.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025

La casa de los famosos

Yina Calderón predijo la ruptura entre Karina García y Altafulla antes de confirmarse

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá