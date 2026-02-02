CANAL RCN
Internacional Video

Se revelaron los regalos que el presidente Petro le llevó a Donald Trump y su esposa

En la visita del mandatario colombiano a Washington D.C. para reunirse con su similar estadounidense, tuvo un gesto cordial llevando algunos regalos.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 2 de febrero, el presidente Gustavo Petro viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en Washington, donde buscarán limar las asperezas en medio de su relación marcada por desacuerdos frente al narcotráfico, Venezuela y posiciones políticas opuestas.

Presidente Gustavo Petro llega a la base Andrews para visita de Estado en EE. UU.
RELACIONADO

Presidente Gustavo Petro llega a la base Andrews para visita de Estado en EE. UU.

En días pasados, ambos mandatarios sostuvieron una conversación vía telefónica, donde lograron mantener un diálogo cordial. Ambos aseguraron que fue positivo y por esta razón ahora se reúnen de manera presencial para seguir mejorando la relación entre gobiernos y países.

Pues bien, en medio de esa relación cordial, el presidente Gustavo Petro llegó a Washington con algunos regalos para Donald Trump y su esposa Melania, así como otros funcionarios del Gobierno norteamericano.

¿Qué regalos llevó Gustavo Petro a EE.UU.?

En primer lugar, el mandatario llevó algunas libras de café, que de acuerdo a lo que dice la etiqueta, fue sembrado y cosechado en lugares de Colombia donde antes se sembraba droga, por lo que este 'Café de la sustitución' es una muestra de las medidas del Gobierno Nacional para combatir el narcotráfico.

 

Café de la sustitución, producido en Argelia, Cauca.

Además del café, el mandatario llevó unos chocolates de exportación producidos por 18.000 familias cacaoteras con un precio aproximado de 50.000 pesos, elaborados con cacao producido en Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca.

Cada producto va acompañado de una tarjeta dirigida de manera personalizada al presidente Trump, al vicepresidente de Estados Unidos, al secretario Marco Rubio y a otras dos altas funcionarias.

El vestido para Melania Trump

Además de estos regalos que van en una ancheta, el mandatario también llevó un detalle para la primera dama estadounidense Melania Trump. Se trata de un poncho en lana natural con seda y algodón rojo, tejido a mano en wampa y bordado con simbología típica del departamento de Nariño.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Petro y Trump en la Casa Blanca: crece expectativa en Washington por su primer cara a cara

Artistas

Murió querido y reconocido actor a sus 55 años: esto se informó

Costa Rica

Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica en primera vuelta

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Más de 10.000 familias damnificadas en Córdoba por intensas lluvias que afectan 12 municipios del departamento

Las autoridades ambientales proyectan que las lluvias podrían continuar hasta el miércoles, manteniendo activos los comités de emergencia en todo el departamento.

Ejército Nacional

El beneficio poco conocido que puede acortar el servicio militar en Colombia

Soldados bachilleres y regulares, así como auxiliares de Policía se verían beneficiados por una ley, permitiendo reducir significativamente su tiempo prestando servicio.

La casa de los famosos

Esta fue la reacción de Sofía Jaramillo tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Jhon Durán

Jhon Durán: nuevo paso hacia atrás ignorando un pedido de Néstor Lorenzo

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas