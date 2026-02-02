Se revelaron los regalos que el presidente Petro le llevó a Donald Trump y su esposa

Este 2 de febrero, el presidente Gustavo Petro viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en Washington, donde buscarán limar las asperezas en medio de su relación marcada por desacuerdos frente al narcotráfico, Venezuela y posiciones políticas opuestas.

En días pasados, ambos mandatarios sostuvieron una conversación vía telefónica, donde lograron mantener un diálogo cordial. Ambos aseguraron que fue positivo y por esta razón ahora se reúnen de manera presencial para seguir mejorando la relación entre gobiernos y países.

Pues bien, en medio de esa relación cordial, el presidente Gustavo Petro llegó a Washington con algunos regalos para Donald Trump y su esposa Melania, así como otros funcionarios del Gobierno norteamericano.

¿Qué regalos llevó Gustavo Petro a EE.UU.?

En primer lugar, el mandatario llevó algunas libras de café, que de acuerdo a lo que dice la etiqueta, fue sembrado y cosechado en lugares de Colombia donde antes se sembraba droga, por lo que este 'Café de la sustitución' es una muestra de las medidas del Gobierno Nacional para combatir el narcotráfico.

Café de la sustitución, producido en Argelia, Cauca.

Además del café, el mandatario llevó unos chocolates de exportación producidos por 18.000 familias cacaoteras con un precio aproximado de 50.000 pesos, elaborados con cacao producido en Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca.

Cada producto va acompañado de una tarjeta dirigida de manera personalizada al presidente Trump, al vicepresidente de Estados Unidos, al secretario Marco Rubio y a otras dos altas funcionarias.

El vestido para Melania Trump

Además de estos regalos que van en una ancheta, el mandatario también llevó un detalle para la primera dama estadounidense Melania Trump. Se trata de un poncho en lana natural con seda y algodón rojo, tejido a mano en wampa y bordado con simbología típica del departamento de Nariño.