Trasladan de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Cuánto tiempo pasará tras las rejas?

Al cantante lo hallaron culpable por cargos de ejercer la prostitución. Desde el año pasado está preso.

Sean 'Diddy' Combs.
Sean 'Diddy' Combs. Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
12:42 p. m.
En las últimas horas, fue trasladado de prisión el condenado cantante y productor Sean Combs, también conocido como ‘Diddy’ o ‘Puff Daddy’.

Tras un corto y mediático juicio, Combs fue condenado a 50 meses de prisión (cuatro años y dos meses) por los cargos de ejercer la prostitución. También le impusieron una multa de 500 mil dólares.

¿Por qué condenaron a ‘Diddy’?

‘Diddy’ fue absuelto por tráfico sexual y crimen organizado, lo cual evitó que fuera condenado con la cadena perpetua. Durante dos meses, hubo 34 testigos, incluyendo a sus exparejas que lo denunciaron.

Los hechos investigados se centraron en las excesivas fiestas de ‘Diddy’, las cuales incluyeron orgías calificadas como ‘salvajes’ en las que hubo menores de edad. Estos encuentros tenían un detalle característico: los participantes vestían solo de blanco.

El rapero, quien se hizo famoso en la década de los 90, fue arrestado en septiembre de 2024 en Nueva York. Estuvo privado de la libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

‘Diddy’ saldrá en mayo de 2028

En ese orden de ideas, Combs cumplirá su condena el 8 de mayo de 2028, teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó y la reducción por buena conducta. Ha sido tal el impacto a nivel nacional, que el rapero le pidió al presidente Donald Trump el indulto.

Luego de estar en Brooklyn, el cantante seguirá recluido en el centro Fort Dix, cercano a Nueva York. Este sitio es famoso por los programas de tratamiento para los adictos a las drogas.

Esta no es la primera vez que el rapero es requerido por la justicia. A inicios de los 90, tuvo que pagar una costosa indemnización por un accidente ocurrido durante un partido de basquetbol.

A los pocos años, fue culpable por amenazar con un arma a un fotógrafo, quien también le exigió dinero. Este hecho se repitió bajo circunstancias similares en 1999.

