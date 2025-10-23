Sean 'Diddy' Combs y un presunto ataque en prisión: "Despertó con un cuchillo en la garganta"

El productor y rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por trata de personas con fines de prostitución, habría sido atacado en su celda en Nueva York.

Según informó el Daily Mail, un allegado del artista relató que el músico “se despertó con un cuchillo en la garganta”, en un hecho que generó preocupación por su seguridad dentro del penal.

Charlucci Finney, amigo cercano de Combs, afirmó que desconocía si el artista alcanzó a defenderse o si los guardias intervinieron. Sin embargo, aseguró que el agresor no buscaba matarlo, sino intimidarlo.

Una amenaza más que un intento de asesinato

De acuerdo con Finney, el reo que se acercó al músico solo pretendía enviarle un mensaje de advertencia. “Si hubiera querido hacerle daño, Sean estaría herido. Todo fue intimidación. Pero con Sean no funcionará”, señaló.

El incidente llevó a los abogados del rapero a solicitar su traslado a una prisión en Hanover Township, Nueva Jersey, la cual consideran más segura para el condenado.

Detalles del juicio y la condena de Diddy Combs

Las víctimas describieron abusos prolongados cometidos por el artista, quien habría organizado lo que denominaban “noches de hotel”, encuentros sexuales forzados que involucraban a varias personas.

Aunque el jurado descartó los cargos de tráfico sexual y conspiración, evitando una condena a cadena perpetua, Combs fue declarado culpable de trata de personas con fines de prostitución.

La defensa de Combs anunció su intención de apelar la decisión, al calificar la sentencia de “inconstitucional”. En contraste, la fiscal del caso había solicitado 11 años de prisión, argumentando que el acusado “no asumió la responsabilidad de sus actos”.