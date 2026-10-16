¿Por qué trasladaron de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs? Destapan los motivos

Este viernes 16 de octubre, se conoció que el rapero y productor musical Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de prisión después de que se destapara el trato exclusivo que tenía y por un hecho violento.

Sin duda, uno de los procesos judiciales más mediáticos en Estados Unidos y la industria de la música en general ha sido el de ‘Diddy’. En octubre de 2025, la justicia lo condenó a cuatro años y cinco meses de prisión (saldría el 8 de mayo de 2028) por el delito de trata de personas con fines de prostitución.

¿Cuándo saldrá ‘Diddy’ de la cárcel?

El artista evitó la cadena perpetua, dado que quedó absuelto de los otros cargos imputados: asociación ilícita y tráfico sexual. Si bien intentó recurrir a la libertad bajo fianza, esta posibilidad se la negaron.

Para comprender el proceso, hay que remontarse a noviembre de 2023, cuando su expareja, Casandra Ventura, lo demandó. Este caso concluyó en un acuerdo, pero dio pie a que otras mujeres alzaran su voz.

Desde septiembre de 2024, Combs se encuentra capturado. Inicialmente, estuvo en la prisión de Brooklyn, pero cuando se conoció la condena, lo trasladaron al centro Fort Dix de Nueva Jersey.

El trato exclusivo de Combs en prisión

A finales de septiembre de este 2026, NBC News reveló el trato preferencial que tenía el rapero, quien, aprovechando su dinero, le pagaba a otros reclusos para que le cocinaran, adecuaran su celda, le tendieran la cama e incluso le realizaran masajes. También se supo que tenía dispositivos electrónicos de contrabando, alcohol, sustancias y antidepresivos.

Sumado a ello, el medio norteamericano reveló un video que sería la primera imagen de ‘Diddy’ tras las rejas. Apareció con una barba canosa y utilizando un celular.

Posterior a estas revelaciones, las autoridades lo trasladaron a Allenwood Low en Pensilvania, según conoció la agencia AFP. Previo a esto, a Combs lo atendieron en un hospital por una lesión en la cabeza ocasionada durante una pelea con otro preso.

La Oficina Federal de Prisioneros se pronunció al respecto: “Por motivos de privacidad, seguridad y protección, no comentamos las condiciones de reclusión de ninguna persona bajo nuestra custodia, incluidas las razones de un traslado”.