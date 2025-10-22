CANAL RCN
Trump justificó reciente ataque contra una lancha en el Pacífico: "Problema de seguridad nacional"

Otra lancha fue atacada por Estados Unidos en los últimos días.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
08:15 p. m.
La tensión entre Estados Unidos y Colombia está alcanzando nuevos niveles con las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien lanzó duras críticas contra su homólogo Gustavo Petro.

En un ataque verbal, Trump calificó a Petro de “matón” y “hombre malo”. El mandatario estadounidense no se limitó a estos comentarios, sino que también advirtió sobre posibles acciones contra Colombia, haciendo hincapié en la producción de cocaína.

Comentarios entre presidentes

Esta amenaza se suma a la reciente suspensión de pagos, lo que sugiere una postura más agresiva de la administración Trump hacia Colombia.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión, especialmente después de que el presidente Petro calificara al líder estadounidense de “monstruo”.

Entretanto, Estados Unidos continúa con su ofensiva militar en aguas internacionales. El más reciente ataque, el octavo en total, se llevó a cabo en el océano Pacífico el 21 de octubre.

Reciente ataque de EE. UU. contra una lancha

Según informes oficiales, dos personas, descritas como narcoterroristas, fallecieron en el bombardeo contra una embarcación sospechosa de transportar drogas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la legalidad de estas acciones: “Son personas viajando en aguas internacionales rumbo hacia Estados Unidos, con hostilidades en mente, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales, y serán detenidos”. También aseguró que cuentan con información detallada sobre las embarcaciones atacadas.

Estos ataques han generado amplios cuestionamientos a nivel internacional, pero las autoridades estadounidenses insisten en su legitimidad, argumentando que se trata de un problema de seguridad nacional.

Las operaciones marítimas estadounidenses completaron más de un mes y han alcanzado las 34 muertes. Este último hecho fue particular, dado que ocurrió en el Pacífico. Los anteriores habían sido en el Caribe.

