Por intentar tomarse una selfie, un alpinista murió en el monte Nama: trágico video

Una imprudencia con un desenlace fatal conmocionó a la comunidad de escaladores de montaña. Un alpinista murió tras caer al vacío en el peligroso Monte Nama, ubicado en la provincia china de Sichuan.

El lamentable episodio, capturado en video, mostró el momento en que el hombre, buscando la fotografía perfecta, ignoró las medidas de seguridad y se desprendió de la cuerda de aseguramiento de su grupo de expedición.

Alpinista falleció en el Monte Nama

El incidente, que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, ocurrió cuando el escalador se encontraba a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Los reportes indicaron que la víctima se paró sobre una superficie cubierta de hielo y nieve y, al manipular su posición para encuadrar la fotografía en modo selfie perdió el equilibrio.

Un tropiezo con sus crampones lo envió a una caída libre de aproximadamente 200 metros por una ladera nevada.

Autoridades encontraron sin vida a alpinista

Brigadas de rescate, en colaboración con la policía local y voluntarios, lograron localizar el cuerpo del alpinista sin vida a unos 5.300 metros de altitud.

Las autoridades no mencionaron la identidad del fallecido, pero utilizaron la tragedia para enviar un urgente mensaje a la población sobre el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.

A pesar de ser considerado atractivo para aficionados por su altitud de 5.588 metros y sus vistas, el Monte Nama demostró el riesgo que implica la montaña cuando se subestiman sus peligros.

Las autoridades hicieron hincapié en que la falta de preparación y la omisión de los registros obligatorios antes de emprender el ascenso incrementan drásticamente la posibilidad de sufrir un accidente.

El drama se magnificó porque la caída se desarrolló ante la mirada atónita de los compañeros de expedición, quienes, a pesar de estar cerca, no pudieron prestar auxilio de inmediato.