CANAL RCN
Internacional

Por intentar tomarse una selfie, un alpinista murió en el monte Nama: trágico video

Trágico video de alpinista que murió por intentar tomarse una selfie en el monte Nama.

Selfie alpinista murió monte Nama video
Foto: captura de pantalla.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
07:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una imprudencia con un desenlace fatal conmocionó a la comunidad de escaladores de montaña. Un alpinista murió tras caer al vacío en el peligroso Monte Nama, ubicado en la provincia china de Sichuan.

Video | Dos alpinistas murieron tras intentar escalar los Alpes Franceses
RELACIONADO

Video | Dos alpinistas murieron tras intentar escalar los Alpes Franceses

El lamentable episodio, capturado en video, mostró el momento en que el hombre, buscando la fotografía perfecta, ignoró las medidas de seguridad y se desprendió de la cuerda de aseguramiento de su grupo de expedición.

Alpinista falleció en el Monte Nama

El incidente, que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, ocurrió cuando el escalador se encontraba a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Los reportes indicaron que la víctima se paró sobre una superficie cubierta de hielo y nieve y, al manipular su posición para encuadrar la fotografía en modo selfie perdió el equilibrio.

Tres alpinistas fueron reportados perdidos por avalancha en el Everest
RELACIONADO

Tres alpinistas fueron reportados perdidos por avalancha en el Everest

Un tropiezo con sus crampones lo envió a una caída libre de aproximadamente 200 metros por una ladera nevada.

Autoridades encontraron sin vida a alpinista

Brigadas de rescate, en colaboración con la policía local y voluntarios, lograron localizar el cuerpo del alpinista sin vida a unos 5.300 metros de altitud.

Las autoridades no mencionaron la identidad del fallecido, pero utilizaron la tragedia para enviar un urgente mensaje a la población sobre el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.

A pesar de ser considerado atractivo para aficionados por su altitud de 5.588 metros y sus vistas, el Monte Nama demostró el riesgo que implica la montaña cuando se subestiman sus peligros.

Las autoridades hicieron hincapié en que la falta de preparación y la omisión de los registros obligatorios antes de emprender el ascenso incrementan drásticamente la posibilidad de sufrir un accidente.

Cinco alpinistas mueren en Rusia en una ascensión al monte Elbrús
RELACIONADO

Cinco alpinistas mueren en Rusia en una ascensión al monte Elbrús

El drama se magnificó porque la caída se desarrolló ante la mirada atónita de los compañeros de expedición, quienes, a pesar de estar cerca, no pudieron prestar auxilio de inmediato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Desde EE.UU. afirmaron que "los días de Nicolás Maduro están contados"

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en una iglesia en Estados Unidos: dos muertos y nueve heridos

Estados Unidos

Tras acusaciones de México por tráfico de armas desde los EE. UU. aumentarán los operativos fronterizos

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Aumentó la presencia de grupos armados en el país: estas son las zonas más afectadas

Cifras de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares revelan una expansión significativa de grupos como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de septiembre de 2025

¡Se revelaron más ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: artistas, hora y dónde verlo en vivo

Liga BetPlay

América de Cali no levanta cabeza: en el minuto 87 le empató Envigado

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos