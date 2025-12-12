Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

Un juzgado de Utah vivió este jueves, 11 de diciembre, uno de los momentos más esperados del caso que mantiene en vilo a gran parte del país: la primera comparecencia presencial de Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar al influyente activista conservador Charlie Kirk, un crimen que podría costarle la pena de muerte.

El impacto político del caso ha sido profundo, especialmente después de que el presidente Donald Trump advirtiera de una posible ofensiva contra la “izquierda radical” tras el ataque.

Presunto asesino parecía tranquilo en la audiencia:

Robinson, de 22 años, apareció ante el tribunal vestido con camisa clara y corbata, una imagen distinta a la habitual de los acusados, luego de que en una audiencia previa el juez determinara que no debía presentarse con uniforme penitenciario.

Durante la sesión, que se centró en cuestiones de procedimiento, el acusado se mantuvo sereno mientras sus abogados y la fiscalía discutían los siguientes pasos del proceso, considerado ya uno de los juicios que más atención mediática atraerá en Estados Unidos.

Los fiscales sostienen que Robinson disparó desde la azotea de un edificio frente al campus de la Universidad del Valle de Utah, motivado por las opiniones del activista. Kirk, padre de dos hijos, era una figura de enorme alcance en TikTok, Instagram y YouTube, desde donde difundía sus posiciones conservadoras y lanzaba críticas contundentes contra el movimiento por los derechos de las personas transgénero.

Investigadores creen que el asesinato de Kirk estaría relacionado con su discurso anti LGBT+:

La investigación también reveló intercambios de mensajes entre Robinson y su compañera de piso —descrito por las autoridades como “un varón biológico que estaba en proceso de transición de género”— en los que le pregunta directamente por el crimen. En esa conversación, Robinson habría respondido: “Ya estaba harto de su odio” y añadió: “Hay odios con los que no se puede negociar”.

La búsqueda del sospechoso se extendió durante horas después del asesinato, ocurrido el 10 de septiembre en pleno campus universitario. Finalmente, fue arrestado al día siguiente, luego de que su familia lo convenciera de entregarse al reconocerlo en las imágenes difundidas por los investigadores.