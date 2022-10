Shakira llegó a la política: diputada paraguaya se bailó ‘Te Felicito’ en plena sesión

La popularidad de la diputada Kattya Mabel González se disparó luego de que durante su intervención en una sesión de la Cámara Baja de su país y delante de todo el legislativo, lanzara una contundente indirecta a la bancada de oposición de Paraguay al ritmo de 'Te Felicito', uno de los últimos éxitos musicales de la cantante colombiana Shakira.

Se tenía que decir y se dijo: la diputada no escatimó en sentenciar a los representantes de las curules quienes, según ella, dicen con orgullo que se comen la plata del pueblo paraguayo en cada proyecto de vivienda.

Esta lapidaria afirmación vino acompañada de un momento muy particular. Sin pena y con irreverencia, Kattya González les dijo a la cara: “Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, les queda bien ese show de oposición y oficialismo”.

Lo curioso de el hecho, más allá de que la letra de la canción iba a corde con la seria acusación que lanzaba, fue que mientras atacaba con la poderosa indirecta intentó bailar como la colombiana desde su curul.

Inmediatamente el video de su singular intervención se hizo viral en redes sociales. Incluso, poco después, la misma diputada compartió el momento en sus perfiles de plataformas digitales.

Este hecho demuestra no solo el éxito de Shakira en todo el mundo, sino que el contenido de sus letras tienen un mensaje que va más allá de una canción.

El momento mediático de la diputada

Kattya González es una política reconocida en Paraguay, incluso a inicios de este año presentó su precandidatura a la Presidencia de su país, pero en agosto declinó su aspiración y se decidió por el Senado representando al partido político Alianza Encuentro Nacional.

Con este hecho, sin duda alguna, la diputada se llevó no solo un reconocimiento masivo, sino que también se convirtió en el blanco de burlas y miles de comentarios en los que algunos aplauden su acción, mientras que otros lo vieron como una forma inadecuada para atacar a la oposición.

Esta no sería la primera vez que un tema de la barranquillera hace mella en situaciones de la vida cotidiana. Tanto ‘Te Felicito’ como ‘Monotonía’ tendrían un mensaje de traición que estaría dedicado a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, quien por una presunta infidelidad habría acabado con su relación de 12 años con Shakira.

Lo que hay detrás de 'Te Felicito'

La polémica canción tiene frases como "por completarte, me rompí en pedazos", "me di cuenta que lo tuyo es falso", entre otras, un poco más comprometedoras, como los que se evidencian en los primeros segundos del video oficial.

Por otro lado, el coro del tema dice: "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show".

Esta letra revelaría pistas de lo que estaría sucediendo entre la pareja, antes de todo lo conocido durante estos días entre el jugador del Barcelona y la artista colombiana.

Shakira suele expresarse a través de sus canciones, un claro ejemplo de esto fue cuando en 2011 le dedicó a Gerard Piqué el tema ‘Me enamoré’, en el que describe las facciones físicas del deportista e incluso hace referencia a la diferencia de edad que hay entre ellos.