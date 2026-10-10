Reportaron nuevos sismos en Panamá durante este sábado 10 de octubre

Han sido potentes y continuadas actividades telúricas quese mantienen en estado de alerta máxima al territorio panameño. Tras registrarse un devastador terremoto principal de magnitud 7.7 en la escala de Richter, la Red Sísmica Nacional del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) han contabilizado decenas de réplicas, varias de ellas superando con creces los 4.0 de magnitud y alcanzando picos de hasta 6.6 en las regiones occidental y central del país.

El evento telúrico de mayor envergadura tuvo su epicentro en las cercanías de la península de Azuero y Pitaloza Arriba, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

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El impacto sacudió con violencia no solo la capital y las provincias centrales, sino que también fue percibido de manera intensa en regiones fronterizas de Costa Rica y el occidente de Colombia.

Sismos que se reportaron en Panamá durante este sábado 10 de octubre

Sin embargo, el peligro no cesó con la sacudida inicial. Apenas minutos después del terremoto principal, se desató un enjambre sísmico caracterizado por movimientos continuos. Entre las réplicas más significativas de magnitud superior a 4.0 destacan:

Sismo de 6.4 de magnitud: Localizado a 21 kilómetros al norte de Tonosí, con una profundidad de 10 km.

Sismos de 6.1 y 6.0 de magnitud: Reportados en la zona costera al norte y este de Tonosí.

Sismos entre 4.3 y 5.8 de magnitud: Registrados en áreas como Tebario, Soná, El Cacao, Las Tablas.

Según los balances sísmicos oficiales, en las primeras horas posteriores al evento principal se han confirmado más de 95 réplicas, con al menos una decena de ellas marcando magnitudes superiores a 4.8 y 5.0.

Esta secuencia ininterrumpida ha provocado un constante estado de zozobra entre la población y ha dificultado las labores inmediatas de evaluación de daños.

Balance de daños, evacuaciones y respuesta de emergencia

El Gobierno Nacional de Panamá, liderado por el Órgano Ejecutivo y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ha declarado el Estado de Emergencia para agilizar la movilización de recursos y la atención de damnificados.

Hasta el momento, los reportes preliminares indican:

Infraestructura y viviendas: Más de 400 edificaciones han sufrido daños estructurales o colapsos parciales. Se registran cuagulos de escombros en vías públicas, rajaduras severas en hospitales, escuelas e instalaciones gubernamentales en provincias como Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste.

Servicios básicos e infraestructura vial: Las autoridades han reportado interrupciones en las redes de energía eléctrica y servicios de telefonía celular en múltiples distritos. Asimismo, varios puentes y carreteras regionales registran agrietamientos que han limitado la movilidad.

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