Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió hoy sábado 28 de noviembre de 2026 el extremo oriente de Rusia, generando alerta entre los habitantes de la región y los centros internacionales de monitoreo geofísico.

Según el reporte preliminar emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo su epicentro en tierra firme dentro de la península de Kamchatka, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta.

De acuerdo con los datos técnicos recopilados por el USGS, el evento sísmico se registró exactamente a las 13:15 horas UTC (8:15 a. m. hora de Colombia y 1:15 a. m. del domingo en hora local de Kamchatka).

Las coordenadas exactas del epicentro se ubicaron en los 53.719 grados de latitud norte y 158.079 grados de longitud este. En términos geográficos, el punto de origen se situó a 62 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Yélizovo y a unos 81,5 kilómetros en la misma dirección de Petropávlovsk-Kamchatski, la capital administrativa de la región.

Un factor determinante sobre el impacto en la superficie es que el temblor ocurrió a una profundidad estimada de 188 kilómetros. En sismología, los terremotos de profundidad intermedia suelen disipar gran parte de su energía antes de alcanzar la corteza superficial, lo que reduce significativamente el poder destructivo en las zonas urbanas cercanas en comparación con los sismos superficiales.

Estos son los sismos que se han registrado hoy