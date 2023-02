“He visto muchos compañeros morir, muchos mutilados”: soldado colombiano en Ucrania

Este 24 de febrero se cumplió un año desde que inició la invasión rusa en Ucrania, una guerra que modificó la geopolítica mundial y que puso bajo la lupa el funcionamiento del Kremlin y las tácticas expansionistas de Putin.

El programa La Noche, de NTN24 habló en exclusiva con un soldado colombiano que viajó a Ucrania para luchar en el frente de guerra.

El soldado describió esta como una “guerra muy diferente, de bastante tecnología, es una guerra de mucha inteligencia, hay que saber operar, hay que saber cómo sobrevivir en estos momentos, porque la guerra toma un curso dependiendo el clima, nos hemos enfrentado a muchas cosas acá”.

¿A qué tipo de situaciones ha tenido que enfrentarse?

El factor clima influye mucho, estamos en invierno. Tenemos temperaturas de -20, -25 grados, entonces eso limita mucho las operaciones ya que el frío es demasiado. Eso repercute y hace que las líneas se mantengan, ni ellos avanzan ni nosotros avanzamos, el frío no deja operar bien para hacer operaciones, para poder trabajar.

¿Qué lo llevó a Ucrania a combatir en una guerra que no es de su país?

Me motivó adquirir experiencia, es un tipo de guerra que es muy diferente a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial por la tecnología, entonces la mayoría de las personas que estamos acá, estamos adquiriendo experiencia.

¿Cuál es la situación más difícil que ha tenido que enfrentar?

Los bombardeos son muy difíciles porque no sabes dónde va a caer la bomba. Tuvimos un bombardeo en una casa una vez y fueron 24 bombas que nos lanzaron, es algo crítico sentir que la casa no va a resistir más explosiones y que solo éramos cuatro personas las que estábamos en esa casa. Ha sido lo más terrible de lo que he sobrevivido acá.

¿Cuántos colombianos están apoyando al Ejército ucraniano?

Te puedo dar una cifra de más o menos 500 soldados colombianos porque en muchos batallones hay muchos colombianos.

¿Cuántos colombianos han podido fallecer en esta guerra?

Por ahí unos 20 o 30 soldados han muerto en lo que ha transcurrido de la guerra.

Descríbame cómo vive Ucrania un día como hoy, cuando se cumple un año de la invasión

Acá como militares estábamos esperando una respuesta más agresiva, estábamos preparados, teníamos planes de contingencia, escape, puntos de reunión. De civiles no sé cómo lo tomarían, pero creo que también estaban esperando un ataque de misiles por todo el país, pero no ha pasado nada. En el punto donde estamos no ha pasado nada, todo ha estado tranquilo. Los combates más fuertes se concentran hacia el sur.

¿Cuál es la principal amenaza que enfrentan los combatientes?

Estamos esperando, los rusos operan de una manera muy diferente. Estábamos esperando que fuéramos bombardeados hoy con misiles de largo alcance, artillería pesada, pero ha estado muy tranquilo.

Lo único que no tenemos es luz, la quitaron, talvez algún misil tuvo que haber impactado en redes eléctricas.

Fuerzas ucranianas han recuperado territorio ¿Qué tipo de crímenes de guerra han evidenciado ustedes?

Estuvimos en un lugar cerca de Kupiansk y el Ejército ucraniano encontró una fosa con muchos cuerpos y uno de ellos era una familia completa: papá, mamá y los dos niños, una niña de 8 años más o menos y un menor de 12 años. Amarrados, torturados y con tiros de gracia en la cabeza, entones los rusos han torturado mucha gente…encontramos soldados, abuelos también.

¿Cuánto tiempo cree que le falta a Ucrania para liberar al país de la ocupación rusa?

La guerra todavía se demora mucho, va a tomar mucho tiempo liberar el terreno ocupado. Los rusos tienen mucha munición. Estamos esperando que termine el invierno para mirar qué tipo de operaciones empezamos a tener ya que tenemos un factor a favor de nosotros y los rusos también harán lo mismos, ya que hay vegetación se puede operar de una manera mejor.

¿Cuánto dinero ganan al mes?

Tenemos un salario de 115.000 grivnas que equivale más o menos a $14 o $15 millones de pesos.

¿Qué piensa su familia?

Lo único que me piden es que me cuide mucho, que llevo mucho tiempo aquí metido, que es tiempo de salir, que esta guerra no es mía; pero aquí estamos ganando experiencia, aprendiendo muchas cosas, el idioma, pero siempre me han apoyado.

¿Tiene experiencia militar?

Soy suboficial retirado del Ejército. Duré ocho años en las Fuerzas Miliares de Colombia.

¿Por qué tomó la decisión de retirarse de las FF. MM. de Colombia?

Por cuestiones de salud, tuve un accidente y decidí retirarme.

¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su misión?

Quisiera ganar la guerra, quiero terminar hasta que saquemos a los rusos de territorio ucraniano, pero ahora vuelve la primavera, el verano y ya las operaciones son diferentes. Ya estoy cansado, he vivido muchas cosas, he visto muchos compañeros morir, muchos mutilados, se han visto muchas cosas que ya se siente uno cansado. Pero quisiera estar hasta el final de la guerra.

¿Ha estado a punto de perder la vida?

Estuve en una trinchera donde los rusos nos disparaban de todo. Granadas, morteros, incluso vimos que nos estaban cayendo piezas de artillería de 120 milímetros y éramos un grupo de seis, siete y es muy difícil ver que no puedes hacer nada porque la fuerza que tienen, con la que empujan es muy grande.

Ese día me vi, pensaba muchas cosas porque ya las granadas me caían en la trinchera, ya no podía ni salir porque cuando salía ya venía el siguiente mortero. Se siente que la muerte está ahí presente al lado de uno.

¿Qué armas utilizan para combatir la invasión?

Mi armamento personal es una AK47 calibre 556, cargo siete proveedores, una granada, 500 cartuchos de reserva, lanzagranadas de 40 milímetros, siempre la comunicación con la artillería de los ucranianos.

¿Qué información tienen sobre la eventual utilización de armas nucleares contra Ucrania?

Tenemos esa incertidumbre si él puede usar armamento nuclear y, básicamente, si él usa el armamento nuclear acaba con gran parte de Ucrania, pero también acaba con parte de la misma Rusia porque donde estoy yo estamos muy cerca de la frontera.