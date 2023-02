La guerra en Ucrania va a ser de largo aliento: experto tras un año de invasión

El 24 de febrero de 2022 en una inesperada alocución el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le anunció al mundo la decisión de iniciar una operación militar especial en Ucrania tras denunciar un "genocidio" orquestado por ese país



Argumentó la defensa de los hablantes de ruso de la persecución y evitar que Estados Unidos y sus aliados utilizaran el país para amenazar a Rusia. Incluso, el mandatario amenazó con “consecuencias nunca antes vistas” para los países que se interpusieran en su objetivo.

Solo fueron necesarios unos minutos para que en Ucrania se escucharan las primeras explosiones. Tropas rusas cruzaron las fronteras mientras los líderes mundiales rechazaban la invasión.



Al mismo tiempo, cientos de ucranianos inundaron las carreteras para huir del conflicto y otros se movilizaron para defender el país en cabeza de Volodimir Zelenski, un actor que juró como presidente en mayo de 2019.



Sus discursos pidiendo apoyo humanitario y militar han sido escuchados no solo en redes sociales, el Parlamento europeo, la Otan, la ONU, el Congreso de Estados Unidos y el Banco Mundial, sino en escenarios como los Premios Grammy, Globos de Oro y el Festival de Cannes, entre otros.



La asistencia militar para repeler los ataques rusos ha llegado de diferentes países de occidente, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Alemania y Canadá.



Ya ha pasado un año y las pérdidas humanas son más de 7.000, los heridos 10.000 y hay al menos ocho millones de refugiados, según cifras de la ONU.





Pero eso no es todo, hay otras consecuencias a nivel mundial. La guerra disparó, por ejemplo, la inflación, los precios de alimentación, calefacción y electricidad. Además de generar una incertidumbre mundial.

¿Por cuánto tiempo continuará la guerra en Ucrania?

A pesar de los múltiples llamados de la comunidad internacional y algunas mesas de diálogo entre Ucrania y Rusia, la guerra aún parece estar lejos de su fin. Según Juan Falkonerth, analista internacional, no hay una voluntad clara para que exista un cese de hostilidades o un acuerdo de paz.



“Ucrania y el gran sentimiento de los ucranianos es que para que haya una negociación viable las tropas invasoras rusas tienen que salir del territorio nacional lo cual ya de por sí es un tema muy difícil y del otro lado el presidente Putin dice que llevará a esta guerra hasta las últimas consecuencias, incluso con acciones bélicas, mucho más complejas de las que se han venido utilizando hasta el momento”, señaló.

Esto no solo indica que no hay acuerdos, sino que además la situación se podría agravar.



“Esta guerra va a ser de largo aliento, esta guerra se prolongará en el tiempo, lamentablemente, sin que logremos, por lo menos llegar a unos consensos”.

Y los efectos no serán pocos. Al igual que ha pasado durante este año la economía internacional tendrá un coletazo y las tensiones políticas podrían aumentar.



“Tendremos un impacto en el comercio y seguramente tensiones diplomáticas en el seno de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales que de una u otra manera están actuando o hacen parte activa digamos de este conflicto bélico”, afirmó Falkonerth.