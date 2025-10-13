CANAL RCN
Soldado colombo-israelí no se guardó nada y le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Poco hace”

A través de redes sociales, se había viralizado un video de él cuestionando al mandatario.

octubre 13 de 2025
01:50 p. m.
Brayan Cortés es sargento mayor del Ejército israelí. Nació en Colombia y sirve para las fuerzas de defensa desde 2016. La liberación de los rehenes de este lunes 13 de octubre es un día diferente para él.

“Es un día muy especial, con muchos sentimientos encontrados. Me siento feliz y preocupado, con incertidumbre; pero sobre todo feliz porque muchas familias recuperan a sus seres queridos”, contó el uniformado.

Soldado asegura haber sido amenazado de muerte

Cortés conoce al esposo de una amiga de Rebecca González, quien ya se reencontró con su esposo. El sargento le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que se viralizó en cuestión de días.

Mucho habla y poco hace. ¿Por qué no se encarga de solucionar el conflicto interno? A mí no me interesa alimentar narrativas. Porto mi uniforme porque defiendo a mi familia y como israelí defiendo a mi país. Como colombiano digo lo que pienso, aunque me hayan amenazado de muerte.

Histórico momento: rehenes fueron liberados

Unos amigos colombianos le regalaron un colgante, el cual lo ha acompañado durante la guerra. Cortés extraña a Colombia y no pierde el deseo de volver. Hoy, camina con la tranquilidad de que los rehenes están en casa, pero con la certeza de que en cualquier momento podría tener que enfrentarse al grupo terrorista Hamás.

El 13 de octubre de 2025 marcará un antes y después. Tras dos años de intenso conflicto, finalmente fueron liberados 20 rehenes que estaban bajo poder de Hamás en Gaza.

Las imágenes de los reencuentros con las familias se viralizaron por todo el mundo. Una de las historias más emotivas es la de Elkana Bohbot, un hombre de 36 años casado con una colombiana, Rebecca González.

Bohbot fue el productor del festival Nova, el cual se llevó a cabo el mismo día desde que estalló el conflicto: 7 de octubre de 2023. A través de videos de Hamás, se supo que aún estaba con vida.

