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Nave espacial de la NASA volvió a la atmósfera tras 22 años desde su lanzamiento

El satélite culminó su misión que comenzó en noviembre de 2004.

Satélite Swift.
Satélite Swift. Foto: NASA.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
09:30 p. m.
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La NASA informó que el Observatorio Swift, que fue diseñado por Neil Gehrels, retornó a la atmósfera el pasado miércoles 4 de noviembre después de más de dos décadas desde que se dio su lanzamiento.

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Este observatorio marcó un hito, debido a que en su momento fue el primer multiespectral en desarrollarse. Su propósito se centró en estudiar las explosiones más potentes del cosmos a través del uso de tres telescopios.

¿Cuánto tiempo estuvo el satélite operando?

Con su reintegro a la atmósfera, se le puso punto final a una historia marcada por operaciones especiales. El 20 de octubre comenzó el ocaso de la nave, cuando alcanzó los 275 kilómetros y no logró compensar los efectos que trae la resistencia aerodinámica. Por eso, entró en modo seguro para su descenso.

El lanzamiento se dio el 20 de noviembre de 2004. Swift llegó al espacio equipado con un telescopio de rayos gamma, uno de rayos X y otro ultravioleta óptico. Gracias a sus hallazgos, en 2018 la bautizaron en honor a Gehrels, quien fue su principal investigador hasta fallecer.

¿Por qué se ordenó el fin de la misión?

A lo largo de estos más de 20 años, el satélite observó más de dos mil estallidos de rayos gamma, siendo el del 19 de marzo de 2008 uno de los más potentes de los que se tiene registro.

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Otro hecho relevante en la historia de Swift fue cuando en ese mismo año, logró realizar la primera observación de una supernova mientras se encontraba explorando.

Los expertos anticiparon su retorno en 2024, dado que las fuertes tormentas solares se incrementaron considerablemente y, en consecuencia, se sospechó que la resistencia no iba a ser suficiente. Al final, el 23 de octubre de 2026, se dio por cancelada la misión luego de que no se lograra acoplar al satélite LINK para apoyarlo.

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