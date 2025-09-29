CANAL RCN
Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

El periodismo de entretenimiento está de luto tras la muerte de un conductor a los 51 años. Colegas y amigos lo despidieron con emotivos mensajes.

Javier Merino CNN
FOTO: Captura de pantalla CNN

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
08:19 a. m.
El domingo 28 de septiembre se confirmó la muerte de Javier Merino, reconocido periodista de entretenimiento de CNN en Español. Con más de 25 años de trayectoria, se convirtió en una figura clave en la cobertura de la cultura pop y del espectáculo en América Latina. Durante más de 12 años trabajó en CNN, donde dejó huella como conductor, entrevistador y creador de contenidos.

La noticia fue dada a conocer en vivo por el presentador Rey Rodríguez en el noticiero Mirador Mundial, quien expresó el profundo dolor del equipo al perder a un colega tan cercano y querido.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de la muerte de Merino, quien tenía 51 años. Sin embargo, la noticia ha generado gran impacto en el gremio periodístico y en la audiencia que lo seguía. En redes sociales, múltiples figuras del medio compartieron mensajes de despedida, recordando su generosidad, amistad y sentido del humor.

Reacciones tras la muerte de Javier Merino

Entre los mensajes más conmovedores destacan los de Álvaro Cueva, periodista mexicano, quien afirmó tener “el corazón destrozado” y recordó la cercanía de su amistad; y de Alejandra Oraa, exconductora de CNN, quien le dedicó un mensaje cargado de cariño: “Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”.

Trayectoria de Javier Merino en CNN y el entretenimiento

Javier Merino fue conductor del podcast y programa Zona Pop CNN, junto a Marysabel Huston, donde entrevistó a artistas y analizó lo más relevante de la cultura pop. Además, realizó coberturas de grandes eventos como el Festival Viña del Mar, entrevistó a personalidades de la música como Paulina Rubio y contribuyó con artículos para el portal web.

Su labor trascendió la pantalla: colaboró en programas como Café CNN, se desempeñó en la dirección de estrategias de relaciones públicas y formó parte de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), evaluando los premios Webby y Lovie entre 2018 y 2020.

