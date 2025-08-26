Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso: así fue la mediática propuesta

Las redes sociales se han revolucionado tras la más reciente publicación de la cantante Taylor Swift al hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol americano. Tras meses de especulaciones, por parte de sus más fieles fanáticos, la novedad llegó acompañada por millones de reacciones.

Taylor Swift se compromete

El esperado anuncio llegó acompañado de un imponente carrusel de fotografías en el que se observa a la pareja mientras posan en un amplio jardín verde, evocando el mejor estilo del bosque con niebla, y flores de color rosa pastel con blanco.

Como un cuento de hadas, en la primera instantánea se observa al deportista de rodillas a los pies de la intérprete de ‘Love Story’ mientras esta toma su rostro, de manera delicada, y se sumerge en la mirada expectante de su ahora prometido. Seguido de esta fotografía, se observa a la pareja mientras juntan sus rostros y reflejan una romántica escena de película en la que dos enamorados se unen en un mismo “sí” para siempre.

Por supuesto, la escenografía también jugó un papel fundamental en el icónico momento, pues dicha colorimetría y asimetría de los espacios, que se observan en las fotografías, ponen en todo el centro de dicho universo a la pareja de enamorados.

El impacto mediático de esta noticia no se hizo esperar, pues en tan solo cuarenta minutos ya ha recibido más de seis millones de likes y cerca de 173 mil posteos en la red social Instagram. Y no es para menos, la estadounidense es considerada como uno de los íconos culturales más importantes del último siglo.

Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar, es el texto que acompaña la sentida publicación.

Anillo de compromiso de Taylor Swift

Como era de esperarse, el icónico anillo de compromiso también se robó las miradas de los usuarios ya que la pieza cuenta con un enorme diamante que se encuentra montado sobre una banda de oro diseñado a la medida del dedo de la mujer.

Según medios internacionales, el anillo habría sido elaborado por la joyería Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry y se trataría de una pieza única que refleja la elegancia y exclusividad que representa a la pareja de celebridades.