Llora el cine: se reportó la muerte de una reconocida estrella de la actuación

El mundo del cine se encuentra completamente devastado debido a que salió a la luz la muerte de una reconocida actriz estadounidense.

Susan Kendall, la hija de Paul Newman, el destacado actor y productor que ganó Premios Óscar y Globos de Oro, falleció el pasado 2 de agosto de 2025.

Sin embargo, su entorno familiar solo comunicó la noticia hasta ahora y, por lo tanto, sus seguidores quedaron completamente sorprendidos y en shock.

La oriunda de Nueva York, Estados Unidos, tenía 72 y, al igual que su padre Paul Newman, no solo se destacó en la actuación, sino que también en la producción.

Además, sus interpretaciones más recordadas son las que hizo proyectos de primer nivel como 'Un día de boda', 'Fiebre de juventud' y 'The shadow box'.

¿De qué murió Susan Kendall, la icónica actriz y productora de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Susan Kendall enfrentó varios problemas de salud durante sus últimos años de vida.

En consecuencia, a pesar de que fue constantemente monitoreada por un grupo de especialistas, tuvo complicaciones en el último tiempo por sus padecimientos crónicos y, desafortunadamente, partió de este plano terrenal.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Susan Kendall, la reconocida actriz de Estados Unidos, tras el reporte de su muerte

Debido a que la muerte de Susan Kendall solo salió a la luz después de dos meses, varios de sus seguidores aún no pueden creer lo sucedido.

"Descansa en paz", "siempre estarás muy cerca de nosotros", "saluda a tu padre por todos nosotros sus fans", "oraciones para toda la familia", "gracias por tu brillantez y talento", "esto es demasiado triste", "fuiste muy grande", "consuelo para todos sus seres queridos" y "ahora estarás con tu padre", han sido algunos de los mensajes expresados en las redes sociales.