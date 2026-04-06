Subsecretario de Estado de EE.UU advierte con quitar visas en Colombia por compra de votos en elecciones

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó un mensaje en su cuenta de X sobre la vigilancia internacional en las elecciones presidenciales de Colombia.

Según el funcionario, el gobierno norteamericano está “monitoreando de cerca la situación en la costa Caribe y otras regiones” con el objetivo de salvaguardar la integridad del proceso democrático.

Landau recordó que “una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho” y advirtió que las negaciones o revocaciones de visas son “herramientas poderosas para avanzar nuestra política exterior”.

En ese sentido, alertó que quienes intenten manipular las elecciones —“ya sea comprando votos u de otra manera”— ponen en riesgo sus visas y las de sus familias. Con ironía, concluyó: “¡Por algo me llaman El Quitavisas!”.

Abelardo de la Espriella le respondió a Landau

El mensaje del subsecretario ocurre tras las advertencias de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien denunció posibles casos de compra de votos en la región Caribe.

Por su parte, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella le respondió al subsecretario en su cuenta de X. “Tengo la lista, estimado Subsecretario”, aseguró.

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Presión internacional sobre las elecciones en Colombia

Las declaraciones de Landau se suman a la creciente presión internacional para garantizar unas elecciones libres y transparentes en Colombia. Washington ha reiterado que cualquier intento de fraude será enfrentado con sanciones, lo que incluye la cancelación de visas y medidas contra familiares de los implicados.