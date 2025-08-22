Techo de festival cervecero al que asistieron 2.000 personas en China se desplomó

En tragedia terminó la edición número 14 del festival de la cerveza en Mianzhu, provincia de Sichuan (China), al que asistieron 2.000 personas, luego de que el techo del lugar en el que realizaban el evento se desplomara la noche del viernes, 15 de agosto.

En la carpa, en la que se presentaba la artista Zhuang Xinyan, 300 personas vivieron momentos de pánico cuando una de las vigas que sostenía la estructura fue derrumbada por las fuertes lluvias.

En un video, compartido en las redes sociales, se ve a una multitud de personas buscando la salida, de manera desesperada, y ayudando a quienes habían quedado bajo la pieza de metal o la lona.

¿Qué dicen las autoridades chinas sobre el incidente?

En un comunicado de prensa, la Oficina de Gestión de Emergencias de Mianzhu informó que “tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”.

En total, se registraron 50 heridos, tres de ellos de gravedad, y dos muertos. Sin embargo, la “causa del incidente aún se encuentra bajo investigación”. Aunque testigos insisten en que fue el clima el que habría provocado que la carpa se viniera abajo, sobre las 10:00 de la noche, hora local.

Un incidente que llamó la atención de la prensa internacional, tan pronto como se conocieron las grabaciones de seguridad, y recuerda la tragedia de abril del 2025, en la discoteca Jet Set de República Dominicana.

¿Qué pasó con el incidente en Jet Set?

Tras las denuncias presentadas por las familias de las víctimas del accidente en la discoteca Jet Set, en el que fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron heridas, las autoridades de República Dominicana capturaron a mediados de junio a los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios del lugar en el que se desplomó el techo, el pasado 8 de abril.

La procuraduría del país caribeño dijo en un pronunciamiento reciente que existió "una inmensa irresponsabilidad y negligencia" de su parte, al revisar el estado de la estructura.