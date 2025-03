“Tener tatuajes no es un delito”: familiares de venezolanos encarcelados en El Salvador

Familiares de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos durante el fin de semana y detenidos en una prisión de alta seguridad en El Salvador aseguran que los deportados no tienen antecedentes penales ni vínculos con el Tren de Aragua.

Las familias exigen que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, los envíe a casa.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que, según él, le permitía deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua.

Familias denuncian que venezolanos en El Salvador no son del Tren de Aragua

Tres familias del estado Carabobo aseguran que sus seres queridos son inocentes a pesar de tener tatuajes, luego de leer en las redes sociales y escuchar que las autoridades estadounidenses los han vinculado con la banda transnacional:

“El hecho de que tengan tatuajes no significa que pertenezcan al Tren de Aragua. Hoy en día, todos tienen tatuajes”, dijo Josefina Romero, madre de Wild Chirinos Romero, deportado por Estados Unidos a El Salvador.

“Si tengo que ir a El Salvador por él, si no lo quieren traer, lo buscaré y lo traeré a pie, como sea, pero lo liberaré de allá”, dijo Carlos Peñaloza, padre de la deportada estadounidense Ysqueibel Peñaloza.

“No sé nada de él y esta semana descubrí que pertenece al Tren de Aragua. Si fuera del Tren de Aragua, yo estaría viviendo bien, no me moriría de hambre. Lo que están haciendo con estos chicos es injusto. No pueden culparlos solo por tener tatuajes. Mi hijo era tatuador y barbero. Trabajaba conmigo en Bogotá”, dijo Peñaloza.

Las desgarradoras peticiones de familias venezolanas a Bukele

“Por favor presidente Bukele, tráiganlo de vuelta a Venezuela; no está haciendo nada allí con otros venezolanos. Regrésenlo. No pertenecen al Tren de Aragua”.

Que tengan tatuajes no significa que pertenezcan al Tren de Aragua. Hoy en día, todo el mundo tiene tatuajes.

“Ayer, un sobrino, su primo, buscó y nos envió la foto. Nos envió una foto de un tatuaje de una espiga, esta espiga. Y la comparó con una foto de Ysqueibel donde está agachado, no se le ve la cara, solo se ve el tatuaje de la espiga.

Otra familiar dijo: “le exijo que se ponga la mano en el corazón y analice cada caso: no toda Venezuela es el Tren de Aragua. No pueden etiquetarnos solo por tener un tatuaje, y en particular, mi esposo no tiene ningún tatuaje. Solo tiene una cicatriz aquí de un accidente de motocicleta”.