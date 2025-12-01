Correos de Epstein revelarían que Trump “pasó horas” en su casa junto a una víctima de trata de personas

En las primeras horas del miércoles, 12 de noviembre, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara publicaron una serie de correos electrónicos del empresario y depredador sexual Jeffrey Epstein en los que se refiere al presidente al presidente, Donald Trump, con el que mantuvo una relación cercana entre la década de los 80 y los primeros años de la década de los 2.000.

Al respecto, dijo el demócrata Robert García a la prensa que “cuanto más intenta Trump ocultar los archivos de Epstein, más descubrimos. Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más esconde la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”.

¿Qué dicen los correos electrónicos de Epstein sobre el actual presidente de los Estados Unidos?

En uno de los correos revelados por el Comité de Supervisión, fechado el 31 de enero del 2019, el depredador sexual, que se quitó la vida en prisión, le cuenta al autor Michael Wolff: "Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En el mensaje se refiere a su asistente y cómplice condenada por tráfico sexual, Ghislaine Maxwell, con quien compartió otro mensaje en 2011 en el que menciona al presidente:

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”. Y añadió en relación a una presunta víctima de tráfico sexual: Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado".

Comité de Supervisión insiste en que los archivos Epstein deben ser publicados:

Tras las nuevas revelaciones, García insistió en que “el Departamento de Justicia debe hacer públicos inmediatamente todos los archivos de Epstein. El Comité de Supervisión seguirá presionando para obtener respuestas y no se detendrá hasta que se haga justicia con las víctimas”.

En septiembre de este año, publicaron un libro con cartas de felicitaciones que amigos y conocidos habrían enviado a Espetin, entre ellas, una supuesta carta del presidente, con doble sentido, que habría compartido con Maxwell en el 2003.

El presidente Trump y miembros de su gabinete desmintieron que la carta y la firma con la que termina el mensaje fueran suyas, pero permanece la duda sobre qué tan cercanos eran Trum y Epstein y que tanto sabia el dos veces presidente sobre sus andanzas criminales.