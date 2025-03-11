Terremoto de magnitud 6,3 deja al menos 20 muertos y más de 500 heridos en Afganistán

Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 sacudió en la madrugada de este lunes el norte de Afganistán, dejando al menos 20 personas muertas y 534 heridas, según informaron las autoridades locales.

El sismo tuvo su epicentro en el distrito de Kholm, en la provincia de Samangan, a una profundidad de 28 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud, confirmó que las víctimas fueron trasladadas a hospitales de las provincias de Samangan y Balkh. “Hasta el momento, 534 personas resultaron heridas y más de 20 mártires fueron llevados a los centros médicos”, precisó.

Entre los daños materiales más significativos se encuentra la histórica mezquita azul de Mazar-i-Sharif, una joya arquitectónica del siglo XV y uno de los principales atractivos turísticos del país.

Partes de su estructura, incluyendo uno de sus minaretes, colapsaron durante el movimiento telúrico, dejando escombros dispersos en los alrededores del templo.

El Ministerio de Defensa informó que la carretera principal que conecta Mazar-i-Sharif con Kholm, bloqueada por deslizamientos de tierra, ya fue despejada, y que varias personas atrapadas fueron rescatadas durante la madrugada.

No obstante, persisten afectaciones en el suministro eléctrico en varias provincias debido a los daños en las líneas provenientes de Uzbekistán y Tayikistán, según reportó la empresa estatal Dabs.

“Muchas casas quedaron destruidas y se registraron importantes pérdidas económicas”, señaló en la red X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, quien anunció la distribución de ayuda médica y alimentaria para los damnificados.

Las dificultades de comunicación y la precariedad de la infraestructura en zonas montañosas complican las labores de rescate, por lo que las autoridades podrían tardar varios días en evaluar completamente los daños.

El sismo también fue sentido en la capital, Kabul, donde numerosos residentes salieron de sus viviendas por temor a réplicas.

Cabe mencionar que este desastre natural se registra apenas dos meses después del devastador terremoto que en agosto golpeó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando más de 2.200 muertes y más de 4.000 heridos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 221.000 personas aún necesitan asistencia urgente en esa región.

Afganistán se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, donde convergen las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste del país ha registrado al menos 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según el British Geological Survey.