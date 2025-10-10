Videos más dramáticos del terremoto en Filipinas de magnitud 7,4: van dos muertos

El pánico y la magnitud de la tragedia quedaron registrados en videos estremecedores por el terremoto de 7,4 en Filipinas que sacudió la isla de Mindanao.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación han dado la vuelta al mundo, capturando el momento exacto en que la tierra tembló, forzando evacuaciones masivas y dejando, hasta el momento, dos personas fallecidas en la región sur del país.

Terremoto en Filipinas, viernes 10 de octubre

El poderoso sismo se produjo a primeras horas del viernes 10 de octubre, afectando principalmente las costas de Mindanao, lo que llevó inmediatamente a las autoridades a emitir una crítica alerta de tsunami.

Aunque esta advertencia fue posteriormente levantada, la preocupación inicial desató una movilización urgente en las zonas costeras. El gobernador de Davao Oriental, Nelson Dayanghirang, confirmó la cifra de víctimas mortales mientras los equipos de emergencia evalúan los daños.

Los videos estremecedores por el terremoto de 7,4 en Filipinas mostraron escenas caóticas: desde personas corriendo desesperadamente para salir de estructuras que se tambaleaban, hasta aquellos que lucharon por mantenerse en pie en calles que parecían olas.

Una grabación particularmente dramática, captada en un mercado de Davao, expuso el suelo moviéndose con brusquedad, acompañado de gritos de terror.

Incluso los bomberos, en un video de su propia estación, aparecen buscando protección en el piso ante la fuerza del movimiento telúrico. La intensidad de las videos estremecedores por el terremoto de 7,4 en Filipinas confirma la potencia del evento.

Detalles sísmicos y antecedentes en Filipinas

Filipinas aún se está recuperando de un fuerte terremoto que se presentó en la isla central de Cebú hace menos de dos semanas.

El sismo no solo provocó daños estructurales significativos y cortes de energía, sino que también obligó a suspender la actividad académica y laboral en oficinas gubernamentales.

La actividad sísmica de este 10 de octubre continuó con 179 réplicas registradas en las horas posteriores, de las cuales diez fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por la población. Este evento ocurre a solo diez días de otro fuerte sismo de magnitud 6,9 que golpeó la región de Cebú y dejó un saldo de 74 víctimas, manteniendo a Filipinas en un estado de alerta constante.