Terremoto de 6,9 en Filipinas deja al menos 26 muertos y más de 100 heridos

El epicentro del sismo se presentó frente a la costa norte de la isla de Cebú.

Foto: AFP

septiembre 30 de 2025
09:20 p. m.
Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas la noche de este martes, dejando al menos 26 muertos, 147 heridos y severos daños en infraestructura, según reportaron las autoridades locales.

El sismo, de poca profundidad, se registró a las 9:59 de la noche frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de la ciudad de Bogo, con 90.000 habitantes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Bogo y San Remigio, entre las zonas más afectadas en Filipinas

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres confirmó el colapso de 22 edificios. En Bogo, nueve adultos y cuatro niños perdieron la vida, tres de ellos sepultados por deslizamientos de tierra.

En San Remigio, la policía reportó cinco muertes, incluyendo cuatro víctimas en un centro deportivo, entre ellas tres miembros de la guardia costera que participaban en un torneo de baloncesto.

Otro niño murió aplastado por escombros en la misma zona. En Tabuelan se registró una víctima adicional.

Las labores de rescate se han visto obstaculizadas por la oscuridad y las 379 réplicas registradas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. El gobierno provincial de Cebú solicitó apoyo médico voluntario y alertó sobre posibles personas atrapadas bajo los escombros.

Daños estructurales y llamados a la calma

Además de los fallecidos, se reportaron cortes de energía en Cebú y otras islas centrales, aunque el servicio fue restablecido en varias zonas poco después de la medianoche.

En Bantayan, una iglesia sufrió daños y colapsaron una escuela y un edificio comercial. Un restaurante en Bogo también resultó gravemente afectado.

La gobernadora provincial, Pamela Baricuatro, instó a la población a mantener la calma, alejarse de estructuras inestables y estar alerta ante nuevas réplicas.

Filipinas se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que atraviesa Asia y América. Las autoridades continúan con las labores de rescate y evaluación de daños.

