Terremoto de magnitud 7,0 sacudió el Tíbet: reportan daños en viviendas y edificios

Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 estremeció la región del Tíbet, en China, este jueves. Tras el movimiento telúrico, las autoridades reportaron víctimas y daños materiales, aunque hasta el momento no se ha divulgado una cifra oficial de personas fallecidas o heridas.

De acuerdo con información difundida por la agencia estatal Xinhua, el sismo provocó afectaciones en varias construcciones y alteraciones en algunos servicios públicos.

Habitantes de la zona también reportaron el derrumbe de viviendas, mientras que el suministro eléctrico y las telecomunicaciones resultaron interrumpidos en la capital del distrito afectado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el movimiento ocurrió a las 22:33, hora local, y tuvo su epicentro aproximadamente a 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa, capital del Tíbet.

El organismo estadounidense estimó que el terremoto se originó a una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que puede aumentar los efectos del movimiento en las zonas cercanas al epicentro.

Por su parte, la Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II para atender la situación. Según Xinhua, el epicentro se ubicó en el cantón de Maru, dentro del distrito de Baqen.

Lhawang Dagpo, gobernador adjunto del cantón, señaló que el temblor se sintió con fuerza en las oficinas de la zona y ocasionó grietas en algunos edificios.

Antecedentes de sismos mortales en el Tíbet

China registra actividad sísmica con relativa frecuencia, especialmente en determinadas regiones del país. En enero de 2025, un terremoto de gran intensidad sacudió el distrito rural de Tingri, también en el Tíbet, y dejó al menos 126 personas fallecidas.

Mientras avanzan las labores de evaluación de los daños ocasionados por el nuevo movimiento telúrico, se espera que las autoridades entreguen información más precisa sobre las víctimas y las afectaciones registradas en las comunidades cercanas al epicentro.