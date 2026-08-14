“El llamado es para reconstruir las viviendas”, alcalde de Medio Atrato, Chocó

El municipio de Medio Atrato, en el departamento del Chocó, enfrenta una grave crisis humanitaria tras el terremoto del pasado 10 de agosto, con 130 viviendas afectadas y sin haber recibido ayuda oficial de los gobiernos departamental o nacional, según denunció su alcalde Yair Diomedes Cuesta en declaraciones con este medio.

Alcalde de Medio Atrato sobre emergencia por terremoto

“Sí tenemos muchas afectaciones en las diferentes comunidades, especialmente en la comunidad de Tanguí, donde aproximadamente el 90% de las viviendas hoy están afectadas (…) Hoy podemos decir que aproximadamente tenemos 130 viviendas afectadas, cinco viviendas totalmente destruidas, nueve viviendas inhabitables, entonces esa es la situación que estamos viviendo”, explicó el mandatario.

Las afectaciones se extienden a 25 infraestructuras públicas, incluyendo iglesias, casas comunitarias, escuelas y colegios que requieren "reparación inmediata" para volver a prestar servicio a la población.

“Pues hasta el día de hoy aún no hemos recibido ayudas ni del nivel departamental ni nacional", afirmó el alcalde, quien señaló que ya han enviado los reportes correspondientes. La única asistencia recibida provino de una influencer que llevó ayudas alimentarias a Tanguí, según indicó el mandatario.

El alcalde hizo un llamado urgente que va más allá de la ayuda humanitaria inmediata: "El llamado especialmente es poder reconstruir esas viviendas que están afectadas. Es poder iniciar el levantamiento de esas paredes que están caídas. Es poder iniciar a levantar esos techos", enfatizó.

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Finalmente, Cuesta explicó que viajó a Quibdó buscando acercarse a los gobiernos departamental y nacional, así como a líderes que están llegando a la capital con ayudas.

No pudo asistir al comité convocado con la presencia del presidente, pero delegó representantes para conocer las directrices del Gobierno Nacional para intervenir en la emergencia.