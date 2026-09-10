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SGC confirmó réplica de magnitud 6.9 en Panamá: esto se sabe

Un fuerte sismo de magnitud 7,6 se registró en Panamá en la tarde del viernes 9 de octubre.

Réplica de 6.9 en Panamá.
Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
03:53 p. m.
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Un fuerte movimiento telúrico se registró en Panamá hoy viernes 9 de octubre; a las 12:56 de la tarde, según el Servicio Geológico Colombiano, un sismo de 7.6 con epicentro en Pitaloza Arriba sacudió al país centroamericano y tuvo una profundidad de 22 kilómetros.

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Réplica de 6.9 registrada en Panamá

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado un nuevo sismo en Panamá con una magnitud de 6.9 a las 3:25 P.M., hora local, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Según los reportes la réplica tuvo lugar en Río Grande, específicamente 14 kilómetros al oeste de la región panameña.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registra más de 10 réplicas desde el terremoto de 7.6 ocurrido a las 12:56 de la tarde en diferentes zonas en el centro y sur del país siendo la de 6.6 en Río Grande, la de mayor magnitud.

¿Hay riesgo de Tsunami en Colombia tras el terremoto en Panamá?

A pesar de que el sistema de alertas de tsunamis en Estados Unidos ubicara a Colombia con una posible amenaza de recibir un tsunami, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó a través de la Dimar que no existe riesgo de tsunami en la costa del Pacífico de Colombia.

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