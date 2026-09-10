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Fuertes imágenes del terremoto de magnitud 7,6 en Panamá: videos

Varios usuarios en redes sociales registraron los momentos de angustia que se vivieron en el país centroamericano.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
01:12 p. m.
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Un fuerte movimiento telúrico se registró este viernes al mediodía ha generado gran conmoción a nivel nacional e internacional, sintiéndose con fuerza en diversas provincias del país e incluso en naciones vecinas como Colombia.

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  • Magnitud: Estimada inicialmente entre 7.0 (según reportes locales preliminares) y hasta 8.0 o 7.9 según agencias internacionales y servicios geológicos de la región.
  • Hora del evento: 12:56 p.m. (hora local).
  • Profundidad: Aproximadamente a 33 kilómetros.
  • Epicentro: Localizado en la zona central/occidental del territorio panameño (con reportes preliminares hacia sectores como Pitaloza Arriba / Provincia de Herrera).

 

El potente sismo provocó la evacuación inmediata de edificios gubernamentales, torres de oficinas, centros comerciales y complejos residenciales, principalmente en la Ciudad de Panamá. Las personas salieron de manera masiva hacia las calles y zonas abiertas, como la Cinta Costera, ante la intensidad de la sacudida.

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Hasta el momento, los equipos de emergencia y los comités de protección civil se encuentran desplegados realizando evaluaciones de daños estructurales.

No se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque las autoridades continúan monitoreando de cerca la situación y piden a la población mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales ante posibles réplicas.

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