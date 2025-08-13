Tres militares fueron asesinados durante un ataque con drones de las disidencias

Colombia continúa sumida en el luto tras la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y por la violencia que no da tregua.

Asesinan a tres soldados del Ejército en Valle del Cauca

Información conocida por este medio indicó que en un nuevo hecho que evidencia la escalada del conflicto, el sargento Wilmar Rivas y los soldados Darío Estrada y Andrés Estrada fueron asesinados durante un ataque perpetrado por las disidencias de las Farc, que utilizaron drones cargados con explosivos para agredir a las tropas.

El hecho dejó además a tres uniformados heridos, quienes recibieron atención médica inmediata. Según las autoridades, la emboscada ocurrió mientras las fuerzas militares desarrollaban operaciones para frenar el avance de grupos armados ilegales en la región.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que los responsables fueron integrantes de las disidencias que operan en el litoral Pacífico.

“Fueron disidencias que atacaron precisamente como la Armada y el Ejército están conteniendo su avance. Están conjuntamente bloqueando la entrada de la disidencia desde el Chocó, el río San Juan hacia Buenaventura y Bajo Calima, y por eso los atacaron con drones”, explicó la mandataria.

El ataque se registró durante las operaciones conjuntas que adelantan las fuerzas de seguridad para impedir que estas estructuras armadas continúen expandiendo su influencia en zonas estratégicas del Pacífico colombiano.

Sin embargo, la utilización de drones cargados con explosivos confirma que estos grupos ilegales están recurriendo a tácticas cada vez más sofisticadas y letales.

Asesinan en Valle del Cauca a tres uniformados del Ejército

Las autoridades han reforzado la presencia militar en el área y anunciaron que se mantendrán las acciones ofensivas para dar con los responsables y evitar nuevos atentados.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció de manera contundente a través de su cuenta de X, rechazando “con toda firmeza el cobarde ataque terrorista” contra los soldados y marinos.

Señaló que el hecho fue atribuido al cartel de alias Marlon, que delinque en esta región y que “segó la vida de tres de nuestros héroes mientras cumplían con la misión de proteger a la población civil”.

Sánchez expresó un mensaje de solidaridad a las familias, amigos y compañeros de las víctimas, asegurando que “esta Patria los honra y llevará siempre en su memoria”.

También resaltó que los tres militares murieron en estricto cumplimiento del deber constitucional y que su sacrificio es un símbolo de valor y compromiso con Colombia.

El jefe de la cartera anunció que se intensificarán las operaciones ofensivas para ubicar, judicializar y capturar a los responsables. “No habrá lugar donde puedan esconderse ni instante en que puedan sentirse a salvo. La Fuerza Pública se mantendrá firme en defensa de la vida y la libertad en el Pacífico”, advirtió.