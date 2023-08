Hija de Fernando Villavicencio sobre su papá: "Batman no tenía hijos para poder tener sus batallas"

Este domingo 20 de agosto se celebrarán las elecciones generales anticipadas en Ecuador, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada.

Los ecuatorianos votarán por una de las ocho fórmulas presidenciales que actualmente están en contienda electoral y también elegirán a sus asambleístas. Son un poco más de 13 millones de ciudadanos que están convocados a sufragar de manera obligatoria.

Las urnas abrirán a las 07:00 a.m. y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dará inicio a las elecciones que cerrarán a las 05:00 p.m.

Testimonio de hija de Fernando Villavicencio

En diálogo exclusivo con Noticias RCN, nuestra enviada especial a Quito, Andrea Bernal, conversó con las hijas del difunto candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado tras un mitin político en un colegio de la capital el pasado 9 de agosto.

“Cuando estaba perseguido y todas estas cosas, yo brava diciéndole ‘si querías ser Batman no tengas hijos’, Batman no tenía hijos para poder tener sus batallas (…) ¿y nosotras, las bebes? Él bravo conmigo decía ‘Amanda, el poder es para todos, yo no voy a descansar hasta que eso sea así’ y yo, así como ¿y yo?”, expresó una de las hijas del fallecido Villavicencio.

Lea también: Policía de Ecuador identificó al colombiano que habría asesinado al candidato Fernando Villavicencio

Y reiteró la hija: “Yo quiero un abracito también, quiero mis cariñitos de papá, si hubo muchos, nadie de ustedes tiene la idea de lo dulce, amoroso, poderoso, poeta que es mi padre”.

El país actualmente tiene ley seca mientras se desarrollan las elecciones presidenciales en las que podrá definirse quién será el próximo presidente de Ecuador, o si los candidatos más votados tendrán que pasar a una segunda vuelta.

Panorama violento

En medio del panorama violento que vive el país, el candidato presidencial Otto Sonnenholzner denunció que se registró una balacera frente al lugar donde desayunaba junto a sus hijas en Guayaquil.

Le puede interesar: Asesinan a Pedro Briones, dirigente político de Ecuador

Horas más tarde la Policía ecuatoriana descartó que se tratara de un ataque contra el aspirante e indicó que todo se produjo en una persecución durante un operativo contra delincuentes que habían hurtado una tienda deportiva.