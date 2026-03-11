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Tras la trágica muerte de dos colombianas en EE. UU. y Noruega, la Cancillería se pronunció

La Cancillería adelanta las gestiones para la posible repatriación de los cuerpos de Ana María Ramírez Cetina de 23 años y de Jaysulis Yanet Andrés Pérez, de 35.

Tras la trágica muerte de dos colombianas EE. UU. y Noruega, la Cancillería se pronunció
Foto: @ABDELAESPRIELLA / @LaFM

Yhonay Díaz

noviembre 03 de 2026
03:24 p. m.
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La trágica muerte de dos mujeres colombianas en hechos ocurridos en Estados Unidos y Noruega llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a activar gestiones de asistencia consular para acompañar a sus familiares.

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Las víctimas fueron identificadas como Ana María Ramírez Cetina, de 23 años, quien falleció en un accidente aéreo en Palm Beach, y Jaysulis Yanet Andrés Pérez, de 35 años, quien habría sido asesinada por su pareja sentimental en Ringerike, Noruega.

Ambos casos se encuentran bajo investigación de las autoridades de los respectivos países.

Mientras avanzan los procedimientos, la Cancillería informó que sus consulados mantienen contacto con las familias y ofrecen orientación sobre las diligencias que deben adelantarse tras estos fallecimientos.

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El caso de Ana María Ramírez, colombiana que murió en EE. UU.

En el caso de Ana María Ramírez Cetina, el Consulado de Colombia en Miami estableció comunicación con sus familiares y continúa haciendo seguimiento a la situación.

La joven colombiana es una de las nueve víctimas mortales del accidente de un avión privado que se precipitó en Palm Beach, Florida, tras haber despegado del Aeropuerto de Austin, Texas, con destino a Bahamas.

Ana María era la niñera de los dueños de la aeronave.

La Cancillería explicó que trabaja en la posibilidad de orientar a los allegados sobre los trámites relacionados con la disposición o eventual repatriación de los restos mortales.

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El feminicidio de Jaysulis Andrés en Noruega

Por otra parte, en el caso de Jaysulis Yanet Andrés Pérez, el Consulado de Colombia en Oslo inició las gestiones luego de establecer contacto con la Policía noruega.

Las autoridades de ese país remitieron copias de la cédula de ciudadanía y del pasaporte de la mujer, documentos que permitieron confirmar su nacionalidad colombiana.

De acuerdo con la información que se maneja de este caso, la mujer oriunda de Carepa, Antioquia, habría sido víctima de feminicidio, al parecer, a manos de su pareja sentimental, con quien se casaría en los próximos días. Su cuerpo fue hallado sobre la cama de una habitación de la vivienda del presunto asesino.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, mientras se avanza en los trámites para la eventual repatriación de su cuerpo.

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