¡Hubo novedades importantes en la batalla legal que estaba enfrentando Shakira! Esto sucedió

Shakira, la importante cantante colombiana, obtuvo un nuevo fallo favorable en España luego de que la Audiencia Nacional concluyera que no debía ser considerada residente fiscal en ese país durante 2011, uno de los años incluidos dentro de las investigaciones adelantadas por la Agencia Tributaria española.

La decisión judicial pone fin a un proceso que se extendió durante casi una década y que estuvo relacionado con el pago de impuestos derivados de los ingresos de la artista en medio de una gira internacional realizada ese año.

De acuerdo con la resolución, el tribunal determinó que no se comprobó que la barranquillera permaneciera en territorio español durante el tiempo mínimo que exige la legislación para establecer residencia fiscal.

Y es que la normativa española fija como referencia una estancia superior a 183 días dentro de un mismo año, pero Shakira se estuvo moviendo entre países en el 2011 para cumplir su gira.

En consecuencia, ese fue el principal argumento que utilizó su defensa para sostener que sus actividades principales no estuvieron concentradas en España.

La justicia española también revisó las actividades económicas de Shakira, la icónica cantante colombiana

La Audiencia Nacional evaluó la estructura empresarial relacionada con Shakira y concluyó que no había elementos suficientes para afirmar que el centro de sus intereses económicos estuviera radicado en España. Según el fallo, gran parte de las operaciones vinculadas a la cantante se desarrollaban fuera de ese país.

La resolución judicial incluye la devolución de cerca de 60 millones de euros que han estado retenidos desde que inició la batalla legal.

Ese dinero corresponde a gran parte de las ganancias que se obtuvieron durante la gira del 2011. Además, judicialmente se determinó que no solo debe ser reintegrado el capital, sino que también los intereses y los costos que enfrentó Shakira a lo largo del extenso proceso.

Shakira se pronunció tras la batalla legal ganada en España

La barranquillera que recientemente lanzó el himno del Mundial 2026 junto a Burna Boy, expresó que se hizo justicia y que espera que su caso sea un ejemplo para que ninguna persona tenga que enfrentar la misma situación.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y el bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", dijo Shakira.

"Durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional", concluyó.