De rines reciclados a una escultura: así llega la obra de arte ‘Reflejos del Bosque’ a Cajicá

Una escultura elaborada con rines automotrices reciclados se convirtió en el nuevo punto de encuentro artístico del proyecto residencial Sabana Natura, en Cajicá.

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La obra ‘Reflejos del Bosque’, de la artista Claudia Hakim, busca acercar las artes visuales a la vida cotidiana de los habitantes y demostrar cómo la economía circular también puede convertirse en una herramienta para promover la cultura y fortalecer el sentido de comunidad.

La pieza fue inaugurada el 12 de noviembre de 2026 y quedó instalada de manera permanente en este proyecto de Actual Inmobiliaria en Cajicá.

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El significado de la obra de arte ‘Reflejos del Bosque’

Su creación hace parte de Arte en tu Barrio, una iniciativa de la Fundación Actual que busca llevar esculturas a espacios urbanos y residenciales para facilitar el encuentro de las personas con las expresiones artísticas, sin que tengan que acudir necesariamente a museos o galerías.

Uno de los elementos que distingue a la obra es el origen de sus materiales. La artista Claudia Hakim utilizó rines de automóviles para construir una composición escultórica que les da una nueva vida a elementos provenientes de la industria automotriz.

La propuesta combina el aprovechamiento de materiales reciclados con una intervención artística pensada para integrarse al entorno residencial.

“Utilicé elementos de la industria automotriz, como lo son los rines de carros, para darles una segunda oportunidad y transformarlos en un parque abstracto dentro del proyecto Sabana Natura”, explicó Hakim.

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El arte sale de las galerías y llega a los barrios

La instalación también responde a una apuesta por democratizar el acceso a las artes visuales. A través de Arte en tu Barrio, la Fundación Actual promueve la incorporación de esculturas en los alrededores de los edificios desarrollados por la inmobiliaria, con el propósito de que las manifestaciones artísticas formen parte de los lugares donde transcurre la vida de las personas.

Angélica Gellona, directora de la Fundación Actual, señaló que el contacto cotidiano con el arte puede contribuir al bienestar, la armonía y la construcción de identidad entre los habitantes de una comunidad.

Con la inauguración de ‘Reflejos del Bosque’, la iniciativa suma más de 16 intervenciones en Chile, Perú y Colombia al cierre de 2026.

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, destacó la participación de la empresa privada en la creación de espacios que faciliten el encuentro de los ciudadanos con las expresiones artísticas.

Explicó que la escultura puede convertirse en un atractivo dentro del conjunto residencial y en un punto de integración para sus habitantes.