Golpe duro para Nairo Quintana: Movistar Team tomó decisión para la Vuelta a España 2026

Una noticia inesperada sacudió al ciclismo colombiano a pocos días del inicio de la Vuelta a España 2026.

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El Movistar Team confirmó oficialmente los ocho corredores que disputarán la última gran vuelta de la temporada y Nairo Quintana no aparece en la convocatoria, pese a que el boyacense venía preparándose para competir en territorio español.

Movistar Team confirmó su equipo para la Vuelta a España

La escuadra española dio a conocer su nómina y confirmó que Enric Mas será su principal referente en una competencia que comenzará este sábado 22 de agosto.

“Enric Mas liderará al Movistar Team en la 81.ª edición de La Vuelta a España, que abrirá el sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual por las calles de Mónaco”, señaló el equipo.

Además de Mas, los elegidos son Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y Orluis Aular.

La ausencia de Quintana termina así con las expectativas sobre su participación, pues su nombre había estado entre las posibilidades para ocupar uno de los últimos lugares de la formación.

La noticia representa un golpe para el colombiano, quien tenía a la ronda ibérica dentro de sus planes para su última temporada como ciclista profesional. Quintana venía de disputar la Vuelta a Burgos, donde terminó en la casilla 18 de la clasificación general.

Nairo Quintana se queda sin la Vuelta a España 2026

La decisión también tiene un componente especial por la historia de Nairo con esta competencia. El colombiano fue campeón de la Vuelta a España en 2016 y esperaba volver a disputar una de las carreras más importantes de su trayectoria.

Ahora tendrá que enfocarse en las pruebas que todavía aparecen en su calendario. Entre ellas está el Mundial de Ciclismo en Montreal, que podría convertirse en una de sus últimas presentaciones como profesional.

La Vuelta a España se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre. Entre los colombianos que aparecen en los planes de sus equipos están Iván Ramiro Sosa, Harold Tejada y Juan Guillermo Martínez.

Los aficionados en Colombia podrán seguir las emociones de La Vuelta a España 2026 por la pantalla del Canal RCN.