Venezuela registró nuevo temblor en zona afectada por terremotos

Un nuevo temblor de magnitud 4 se registró este martes 18 de agosto a las 3:07 a. m. en La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. El movimiento también fue sentido en sectores de Caracas.

¿Dónde fue el nuevo temblor en Venezuela?

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el epicentro del sismo estuvo ubicado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento ocurrió durante la madrugada de este 18 de agosto y generó reportes de personas que lo sintieron tanto en La Guaira como en diferentes sectores de Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que las autoridades activaron el Sistema de Protección para realizar el monitoreo de la situación y evaluar posibles consecuencias.

"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", señaló Rodríguez, quien aseguró que los organismos permanecían atentos ante cualquier novedad.

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Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas heridas, daños en viviendas o afectaciones a infraestructura relacionadas con este nuevo movimiento telúrico.

¿Por qué preocupa este nuevo sismo en Venezuela?

El temblor se produjo en una zona que todavía enfrenta las consecuencias de los fuertes terremotos registrados el 24 de junio, cuando dos movimientos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon diferentes sectores del país.

La Guaira fue uno de los territorios más afectados por aquella emergencia. Según un balance divulgado este lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, la cifra de fallecidos asociada a los terremotos ascendió a 6.438 personas.

El mismo informe señaló que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales después del desastre. Además, las autoridades han evaluado 59.109 viviendas: 34.680 fueron consideradas habitables, 13.733 quedaron con restricciones y 10.696 fueron clasificadas como de alto riesgo.

En medio de ese escenario, el nuevo temblor volvió a generar preocupación entre los habitantes de una región que continúa en proceso de recuperación.

Por el momento, el reporte oficial apunta a que el movimiento de magnitud 4 no dejó afectaciones conocidas. Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica para establecer si aparecen nuevos reportes durante las próximas horas.