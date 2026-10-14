Costa Rica inauguró megacárcel inspirada en el modelo de Bukele: así luce

Costa Rica, reconocida durante décadas como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta un aumento de la violencia relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado.

Ante este panorama, el Gobierno busca endurecer las medidas de seguridad y toma como referencia la estrategia implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ese modelo ha sido objeto de críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos por las detenciones masivas, las denuncias de abusos y las muertes de personas bajo custodia estatal. Pese a las controversias, la presidenta costarricense, Laura Fernández, ha manifestado su interés en conocer y aplicar algunas de sus medidas penitenciarias.

¿Cómo será la nueva cárcel de máxima seguridad?

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una prisión inspirada en el modelo de seguridad penitenciaria de El Salvador.

El centro está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, la capital costarricense. Los primeros internos serán trasladados a finales de octubre.

Durante la inauguración, Fernández defendió la construcción como un paso decisivo para reforzar el control de las cárceles y combatir las estructuras criminales, especialmente las relacionadas con el narcotráfico.

¿Qué restricciones tendrán los presos?

El Cacco contará con cinco módulos y una capacidad total anunciada de 5.100 reclusos. De acuerdo con la información presentada sobre el establecimiento, los internos estarán sometidos a un régimen estricto que limitará sus actividades y el contacto con el exterior.

Entre las medidas previstas se encuentran:

Una hora diaria de sol: los presos tendrán un periodo limitado al aire libre.

Sin objetos personales: no podrán conservar pertenencias propias dentro de las celdas.

Uniformes naranjas: deberán utilizar esta vestimenta durante su permanencia en el centro.

Visitas restringidas: el contacto con familiares y otras personas estará sujeto a controles estrictos.

La infraestructura está distribuida en cinco módulos con 17 celdas de 90 metros cuadrados cada una, según los datos divulgados durante la presentación.

Foto: AFP

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Laura Fernández viajará a El Salvador para conocer el modelo de Bukele

El acercamiento entre ambos gobiernos también se reflejará en una visita oficial. Fernández viajará este viernes a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida durante el Gobierno de Bukele.

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El mandatario salvadoreño participó en enero en el inicio de las obras del centro costarricense, mientras que su Gobierno colaboró en el diseño de la prisión.