Al menos 14 niños y un profesor fueron asesinados en tiroteo contra escuela en Texas

Catorce niños y un maestro fueron asesinados este martes, 24 de mayo, por un adolescente en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en un hecho que sumió nuevamente a Estados Unidos en la pesadilla recurrente de los tiroteos escolares.

El sospechoso, un joven de 18 años, mató a 14 niños y a un maestro "de una manera atroz y sin sentido", dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa. El agresor también murió, agregó, señalando que "se cree que los agentes que respondieron lo mataron".

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden fue informado del tema.

"Sus oraciones están con las familias afectadas por este terrible evento y hablará esta noche cuando regrese" de su viaje a Asia, dijo la portavoz presidencial Karine Jean-Pierre.

Los motivos del ataque se desconocen por el momento.

Más temprano, el Hospital Uvalde Memorial había dicho en Facebook que había atendido a "13 niños", y agregó que dos personas "habían muerto" cuando llegaron, sin especificar sus edades.

Una mujer de 66 años también se encuentra en "estado crítico", anunció otro hospital, el University Health, ubicado en la cercana ciudad de San Antonio, Texas, que dijo haber recibido "dos pacientes", un adulto y un niño.

El tiroteo ocurrió en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, una localidad ubicada entre San Antonio y la frontera con México. Más de 500 niños estaban inscriptos en ese centro educativo durante el año escolar 2020-2021, según datos estatales.

La Policía local había dicho previamente que un sospechoso había sido detenido luego del tiroteo, que comenzó sobre el mediodía.

La escuela, adonde asisten alumnos de segundo a cuarto grado, pidió a los padres que no recogieran a sus hijos hasta tanto no se hubieran contabilizado todos.

"Por favor, no recojan a los estudiantes en este momento. Los estudiantes deben ser contabilizados antes de que sean entregados a su cargo. Se les notificará para que recoja a los estudiantes una vez que todos estén contabilizados", señaló en su sitio web.

Parents are asked to pick up students at the regular dismissal times at the child's campus. There will be no bus transportation.



Officers will be on site to escort students to the parents cars.



Parents please be patient as lines will be long.