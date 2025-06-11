Tom Brady confiesa haber clonado a su perrita fallecida y genera debate en redes

Un nuevo debate ético se ha generado a raíz de las más recientes declaraciones del exfutbolista Tom Brady, quien manifestó que su actual mascota Junie es un clon de su mascota Lua, una perrita de la raza pitbull que falleció en 2023.

Por medio de un comunicado oficial, Brady explicó que el procedimiento fue hecho por la empresa Colossal Biosciences, compañía de biotecnología e ingeniería genética, en la cual el hombre también invierte.

Tom Brady afirma haber clonado a su mascota

Según el comunicado oficial, citado por medios internacionales, el proceso se llevó a cabo gracias a la obtención de una muestra de sangre de su mascota, antes de que falleciera.

“Hace unos años, trabajé con Colossal y utilicé su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera. Amo a mis animales, son lo más importante para mí y mi familia", explicó el hombre.

Aunque la novedad generó un amplio debate ético y animalista, desde diferentes sectores, esta no sería la primera vez que una celebridad clona a su mascota ya que Paris Hilton también usó este tipo de tecnología para clonar a su mascota ‘Diamond Baby’ que desapareció en el año 2022.

Pese a que esta práctica ha tomado mayor relevancia en los últimos años, entre las personas con los recursos necesarios para realizar estos procesos, colectivos animalistas han argumentado que la clonación de las mascotas puede representar un importante riesgo en la salud de las nuevas especies, pues los resultados no siempre son exitosos y se pueden generar numerosos problemas de salud en el animal clonado.

Así mismo, grupos bioeticistas han manifestado su preocupación ante la idea generalizada que se puede desarrollar sobre el reemplazo artificial de las mascotas y la falta de respeto por la vida de estos seres vivos.

¿Es legal la clonación de mascotas?

Actualmente, aún no existe una regulación mundial de este tipo de alteraciones genéticas ya que en varios países no hay normativas que contemplen los procesos que llevan a cabo este tipo de empresas y laboratorios comerciales.