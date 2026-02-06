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América de Cali habría tomado una decisión con David González: ¿cuál es?

América de Cali no llegó a la final del FPC y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
11:31 a. m.
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América de Cali no terminó el primer semestre del 2026 de buena manera.

A pesar de que el 'escarlata' fue cuarto en la tabla de 'todos contra todos' tras sumar 33 puntos, no logró llegar a la final y, posteriormente, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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En los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 I, América de Cali quedó por fuera del campeonato luego de perder 5-1 en el marcador global vs. Independiente Santa Fe.

Mientras tanto, debido a que no logró ganarle a Macará en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también quedó eliminado del certamen internacional al quedar en la tercera posición del grupo A.

En medio de esa coyuntura, la continuidad de David González se está analizando y en las últimas horas se filtró cómo estaría el panorama.

¿David González se va del América de Cali?

De acuerdo con una información entregada por el periodista Felipe Sierra, los directivos de América de Cali no están seguros de la continuidad de David González, pero, por ahora, seguirá siendo el estratega del 'escarlata'.

"América espera definir lo más pronto posible el futuro de David González. Desde la semana pasada dudan si seguir con el contrato que va hasta diciembre de 2026, pero la principal inquietud es la compensación económica para rescindir, pues el club no está en el momento más boyante", señaló el comunicador.

"Además, ya empezó a responder con el pago de Dylan Borrero y en diciembre deben empezar a pagar la obligación de compra por Yeison Guzmán", añadió.

¿Hace cuánto tiempo América de Cali no es campeón del Fútbol Profesional Colombiano?

Tras su eliminación en la Liga BetPlay 2026 I, América de Cali completó seis años sin ser campeón del FPC.

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La última vez que el 'escarlata' levantó un título fue el 27 de diciembre de 2020, tras derrotar 3-2 a Independiente Santa Fe en el marcador global.

 

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