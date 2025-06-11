CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos cancela vuelos en 40 aeropuertos por crisis de control aéreo

El gobierno de Estados Unidos anunció una drástica cancelación de vuelos en 40 de sus aeropuertos más concurridos a partir de este viernes.

Vuelos cancelados en Estados Unidos
Foto: Freeík

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:50 a. m.
El panorama de viajes en Estados Unidos se complica significativamente, pues las autoridades federales anunciaron el pasado miércoles que solicitarán a las aerolíneas comerciales iniciar cancelaciones de vuelos a partir de este viernes 7 de noviembre.

Esta medida drástica busca "reducir la presión" sobre el sistema de control aéreo, que se enfrenta a un alto nivel de ausentismo de personal esencial a causa del extenso cierre gubernamental (government shutdown).

Estados Unidos entró hoy en su día 36 de cierre, el periodo más largo en la historia del país, un pulso político entre demócratas y republicanos que no logran un acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto en el Congreso.

Control aéreo bajo presión y cancelaciones históricas

La consecuencia directa de esta parálisis presupuestaria es que alrededor de 1,4 millones de empleados del sector público no han cobrado su sueldo durante las últimas seis semanas.

Los trabajadores considerados “esenciales”, como los más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad del transporte, han trabajado sin remuneración, lo que ha disparado el índice de inasistencia.

Ante la creciente presión en el sistema, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la orden:

“Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40 aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país”.

La medida, que no tiene precedentes, subraya la gravedad de la situación. Bryan Bedford, patrón de la agencia reguladora aérea FAA, afirmó no recordar que una reducción de este tipo haya sido decretada “durante [sus] 35 años de carrera en el sector aéreo”.

Bedford aseguró que, por ahora, “El sistema es extremadamente seguro hoy, lo será mañana”, pero reconoció que, si la crisis se extiende, “volveremos y tomaremos medidas adicionales”.

¿Por qué está pasando esto en Estados Unidos?

La raíz del problema sigue siendo la polarización en Washington. El gobierno federal está parcialmente paralizado desde el 1 de octubre, pues el Congreso no logró aprobar una ley de financiamiento.

Los republicanos, que tienen mayorías ajustadas en ambas cámaras, buscan el apoyo de cinco senadores demócratas para aprobar una resolución que mantenga la financiación hasta finales de noviembre.

Sin embargo, el Partido Demócrata se mantiene firme, exigiendo que se frenen en seco las propuestas de salud de las reformas republicanas, lo que significa desmantelar una parte clave de una ley impulsada por la administración actual.

