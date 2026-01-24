CANAL RCN
Internacional Video

Cerca de nueve mil vuelos fueron cancelados por las fuertes nevadas en Estados Unidos

19 estados declararon emergencia ante las gélidas temperaturas y las amplias cantidades de nieve acumuladas.

Noticias RCN

AFP

enero 24 de 2026
02:11 p. m.
Una poderosa tormenta invernal está afectando a dos tercios de Estados Unidos durante este fin de semana, llevando a 19 estados a declarar emergencia climática ante las severas condiciones meteorológicas que incluyen nevadas intensas, vientos fuertes y temperaturas extremadamente bajas.

Condiciones meteorológicas adversas en Estados Unidos

El fenómeno meteorológico ya ha impactado diversas regiones del país, con acumulaciones de nieve que alcanzaron los 15 centímetros de altura en estados como Arkansas, Oklahoma, Kansas, Memphis y Tennessee.

El sector de transporte aéreo ha sido uno de los más afectados, registrando la cancelación de al menos 9.000 vuelos programados para este fin de semana.

Por esto, en Nueva York, las autoridades se preparan para recibir el embate de la tormenta:

"Esperamos al menos de 20 a 23 centímetros de nieve y probablemente más. No será solo nieve. Esta tormenta también traerá consigo un frío intenso, un periodo prolongado de temperaturas gélidas que durará hasta la próxima semana", informaron fuentes oficiales.

Los meteorólogos advierten que este fenómeno climático representa riesgos significativos para la población y la infraestructura. La tormenta podría causar daños a viviendas, caída de árboles y afectaciones a las líneas eléctricas. Uno de los aspectos más preocupantes es la sensación térmica, que podría descender hasta los 36 grados centígrados bajo cero en algunas zonas.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades estadounidenses emitieron recomendaciones específicas para la población. Los ciudadanos deben permanecer en casa ante las gélidas temperaturas y, de ser posible, evitar movilizarse por carreteras debido a la capa de hielo que puede formarse sobre el asfalto, incrementando significativamente el riesgo de accidentes vehiculares.

Vuelos cancelados y otras afectaciones

Esta tormenta invernal ya ha generado la cancelación de más de 3.400 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos durante el sábado 24 de enero. Así mismo, más de 1.100 vuelos fueron retrasados, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

