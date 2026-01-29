Procedimientos estéticos en hombres aumentaron hasta un 116%: latinos entre los primeros de la lista

El mercado de la belleza y el cuidado personal está viviendo un cambio de paradigma histórico liderado por el público masculino, cuyo interés por mejorar su apariencia ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que el de las mujeres.

Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) presentados el jueves, 29 de enero, en el congreso IMCAS en París, los tratamientos estéticos sin cirugía en varones —como inyecciones, láser o peelings— aumentaron un 116% entre 2018 y 2024, mientras, las intervenciones quirúrgicas registraron un incremento del 95%.

Estas cifras contrastan significativamente con el crecimiento registrado en el público femenino, que fue del 55% y 59% respectivamente en el mismo periodo.

¿Qué provocó la apertura de la población masculina a las intervenciones estéticas?

Este fenómeno no es casual y tiene focos geográficos muy claros, siendo especialmente visible en Oriente Medio y América Latina. De acuerdo con el análisis de mercado presentado en el encuentro, que se celebra en la capital francesa hasta el 31 de enero, "esta dinámica, especialmente marcada en Oriente Medio y América Latina, da cuenta de una profunda transformación de las normas sociales y de una creciente aceptación de los cuidados estéticos por parte de los hombres, aunque sólo representan el 16% del total de los procedimientos".

Esta evolución responde también a un cambio generacional decisivo, ya que, según el IMCAS, "las generaciones Z y milenial acceden a la medicina estética mucho antes que las generaciones anteriores".

La democratización de estos servicios es otro de los pilares de su masificación, transformando lo que, antes, era un lujo en un hábito de mercado alcanzable para un mayor segmento de la población. Laurent Brones, experto económico presente en el evento, explicó a la agencia AFP que "hemos entrado en un modo de consumo de la estética, comparado a hace 10 o 15 años cuando podía considerarse algo muy elitista".

En este contexto, el sector proyecta mantener un crecimiento medio del 5% anual hasta 2030, impulsado por una sólida demanda y el incremento constante de pacientes que buscan mejorar su imagen.

Estados Unidos sigue estando a la cabeza, pese a aumento registrado en Oriente Medio y América Latina

A pesar del empuje de nuevas regiones y perfiles, Estados Unidos se mantiene como el titán indiscutible de la industria global. En 2025, el país norteamericano concentró cerca del 45% de la cuota del mercado mundial, liderando el volumen de intervenciones no quirúrgicas y el segmento de las toxinas botulínicas con un 56% de la demanda global.

No obstante, el sector se prepara para una presión competitiva en aumento, especialmente en los ámbitos de la toxina botulínica y el ácido hialurónico. Ambos segmentos concentran más de la mitad del mercado de medicina estética y representaron una inversión de 9.600 millones de euros, equivalentes a 11.500 millones de dólares, durante el 2025.