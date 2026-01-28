CANAL RCN
Internacional

Gobierno de Trump suspende a dos agentes tras tiroteo en Mineápolis

La Patrulla Fronteriza (CBP) confirmó que los policías que abrieron fuego contra la víctima fueron apartados de sus funciones.

Donald Trump presidente de Estados Unidos (5)
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 28 de 2026
09:30 p. m.
El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la suspensión de dos agentes de inmigración involucrados en el tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti, un civil de 37 años, en Mineápolis.

La Patrulla Fronteriza (CBP) confirmó que los policías que abrieron fuego contra la víctima fueron apartados de sus funciones, en lo que calificó como “un protocolo estándar”.

El hecho se suma a la muerte de Renee Good, también de 37 años, ocurrida el 7 de enero por disparos de agentes del ICE, lo que ha intensificado la tensión en la ciudad.

Trump promete “desescalar” pero arremete contra el alcalde

Aunque el presidente aseguró el martes que buscaba “desescalar” la situación en Mineápolis, el miércoles atacó al alcalde demócrata Jacob Frey por negarse a cooperar con las autoridades federales en operativos contra inmigrantes.

“Constituye una violación muy grave de la ley”, dijo Trump, agregando que Frey “está JUGANDO CON FUEGO”. El alcalde respondió que la labor de la policía local es “garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.

Clima de tensión y nuevos arrestos

La fiscal estadounidense Pam Bondi informó que 16 personas fueron detenidas por presuntamente agredir a agentes federales, advirtiendo que “esperamos más arrestos”. En paralelo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Paul Coakley, denunció un “clima actual de miedo y polarización, que prospera cuando se desprecia la dignidad humana”.

La crisis se agrava con el ataque contra la congresista demócrata Ilhan Omar, quien fue agredida por un individuo armado con una jeringa durante un acto público. El FBI investiga el caso, mientras Omar responsabilizó a los discursos de Trump de alimentar la violencia. En Mineápolis, los residentes temen nuevas redadas y aseguran que la situación “ha trastocado la vida” de la ciudad.

