Atentado contra las Torres Gemelas: colombianos que murieron el 11 de septiembre de 2001

La mañana del 11 de septiembre de 2001 fue trágica por el atentado contra el World Trade Center (Torres Gemelas). A las 7:59 a.m. despegó el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles.

Sobre las 8:15 a.m. despegó también desde Boston el segundo vuelo: el 175 de United Airlines. A las 8:42 a.m. despegó el vuelo 93 de United Airlines.

Así transmitió el Canal RCN el 11S

A las 8:19 a.m., comenzó el secuestro del primer vuelo y a las 8:46 a.m. se estrelló contra la torre norte. El reporte oficial apunta que todos los tripulantes murieron.

Mientras la primera torre colapsaba lentamente, a las 9:03 a.m. el vuelo 175 de United se estrelló contra la torre sur. El vuelo 77 se estrelló contra el Pentágono, pero sin generar un daño igual de grande.

A las 10:00 a.m. se derrumbó la torre sur. Dos minutos después, el cuarto avión secuestrado, el vuelo 93, cayó en un campo vacío en Pensilvania. A las 10:28 a.m. colapsó la torre norte.

Actualmente, en el monumento del 11S están los nombres de las casi tres mil personas que murieron aquel día. Del listado, hubo 19 que eran colombianos.

19 colombianos murieron en el 11S