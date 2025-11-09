CANAL RCN
Internacional

Atentado contra las Torres Gemelas: colombianos que murieron el 11 de septiembre de 2001

Se cumplieron 24 años desde que el mundo fue testigo del atentado contra el World Trade Center de Nueva York.

Atentado del 11S.
Atentado del 11S. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:02 p. m.
La mañana del 11 de septiembre de 2001 fue trágica por el atentado contra el World Trade Center (Torres Gemelas). A las 7:59 a.m. despegó el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles.

Sobre las 8:15 a.m. despegó también desde Boston el segundo vuelo: el 175 de United Airlines. A las 8:42 a.m. despegó el vuelo 93 de United Airlines.

Así transmitió el Canal RCN el 11S

A las 8:19 a.m., comenzó el secuestro del primer vuelo y a las 8:46 a.m. se estrelló contra la torre norte. El reporte oficial apunta que todos los tripulantes murieron.

Mientras la primera torre colapsaba lentamente, a las 9:03 a.m. el vuelo 175 de United se estrelló contra la torre sur. El vuelo 77 se estrelló contra el Pentágono, pero sin generar un daño igual de grande.

A las 10:00 a.m. se derrumbó la torre sur. Dos minutos después, el cuarto avión secuestrado, el vuelo 93, cayó en un campo vacío en Pensilvania. A las 10:28 a.m. colapsó la torre norte.

Actualmente, en el monumento del 11S están los nombres de las casi tres mil personas que murieron aquel día. Del listado, hubo 19 que eran colombianos.

19 colombianos murieron en el 11S

  1. Luis Eduardo Torres: había empezado un día antes como corredor en de bolsa en Cantor Fitzgerald. Murió a los 31 años en el piso 51 de la torre norte.
  2. Víctor Hugo Paz: era chef de pastelería en un restaurante del WTC. Murió a los 43 años en el piso 69 de la torre norte.
  3. Wilder Alfredo Gómez: era barman en Windows on the World. Murió a los 38 años en el piso 69 de la torre norte.
  4. Jorge Luis Morón: trabajaba como guardia de seguridad en el lobby en una de las torres. Murió a los 39 años en el piso 65 de la torre sur.
  5. Carlos Alberto Montoya: abordó el vuelo 11 de American Airlines y quería visitar a su hermano en California. Murió a los 46 años en el piso 75 de la torre norte.
  6. Sonia Ortiz: trabajaba en el ascensor del restaurante Windows on the World. Murió a los 56 años en el piso 64 de la torre norte.
  7. Carlos Cortés Rodríguez: tenía una oficina en el piso 91 de la torre sur. Murió a los 58 años en el piso 65 de la torre sur.
  8. Danny Correa: tenía una oficina en el piso 98 de la torre sur. Murió a los 25 años en el piso 7 de la torre norte.
  9. Arcelia Castillo: trabajaba en la firma de valores Marsh & Mclenna. Murió a los 49 años en el piso 5 de la torre norte.
  10. Milton Bustillo: era técnico de computadores en Cantor Fitzgerald. Murió a los 37 años en el piso 34 de la torre norte.
  11. Adriana Legro: tenía una oficina en el piso 92 de la torre norte. Murió a los 32 años en el piso 61 de la torre norte.
  12. Alejandro Castañeda Henao: hacía reparto de suministros de oficina en el WTC. Murió a los 35 años en el piso 38 de la torre sur.
  13. Pedro Francisco Checho: murió a los 35 años en el piso 39 de la torre sur.
  14. Sharon Cristina Millán: trabajaba como asistente en Harris-Beach. Murió a los 33 años en piso 45 de la torre sur.
  15. Rafael Humberto Santos: trabajaba en el departamento de computación de Cantor Fitzgerald. Murió a los 42 años en el piso 34 de la torre norte.
  16. Hernando Salas: trabajaba como secretario en una oficina que quedaba a dos metros de las Torres gemelas. Murió a los 71 años en el piso 38 de la torre sur.
  17. Gloria Nieves: trabajaba en la fiduciaria Trust. Murió a los 48 años en el piso 40 de la torre sur.
  18. Carlos Mario Muñoz: trabajaba en el restaurante Windows of the World. Murió a los 43 años en el piso 70 de la torre norte.
  19. César Augusto Murillo: trabajaba en Cantor & Fitzgerald. Murió a los 31 años en el piso 29 de la torre norte.
