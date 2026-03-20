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"Torturador": así califican al nuevo ministro para la Defensa de Venezuela

La presidenta (e) Delcy Rodríguez definió al general Gustavo González López tras la salida de Padrino López luego de más de una década en el cargo.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
07:12 a. m.
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, movió sus fichas a nivel militar cambiando toda la cúpula, siendo la salida de Vladimir Padrino del Ministerio para la Defensa el primero en salir del Gobierno.

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El general Gustavo González López fue anunciado como su reemplazo, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder. Previamente, había encabezado el servicio de inteligencia (Sebin).

Polémica por el nuevo nombramiento

González López es un funcionario del régimen que ha estado involucrado en muchas controversias, lo que ha despertado cuestionamiento hacia Delcy Rodríguez. "Incorporarlo al gabinete es la continuidad del mismo aparato con otro título", denunció Provea, oenegé defensora de los derechos humanos.

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Según la organización defensora de derechos humanos, "bajo su dirección, el SEBIN ejecutó detenciones arbitrarias y torturas, según ha denunciado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela".

La Misión de la ONU lo identificó como parte de la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad, junto a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami.

Fátima Sequea Torres, hermana del condenado Antonio Sequea Torres, excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana, habló sobre González en diálogo con NTN 24. "Ha sido un torturador del Sebin, ha sido uno de los personajes que le encantaba llevar a los presos políticos, civiles y militares a lo que le llaman ‘la tumba’ en Plaza Venezuela".

Otros cambios militares en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela reemplazó este 19 de marzo a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa.

Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.

Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López.

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