⁠Misión de Space X vuelve antes a la tierra por astronauta que enfermó

Por primera vez, la Estación Espacial Internacional (EEI) llevó a cabo una evacuación médica. Un hecho inédito que terminó la madrugada del jueves (15 de enero) con el amerizaje exitoso de cuatro astronautas en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

La cápsula Dragon de SpaceX tocó la superficie a las 00H41 (08H41 GMT), tras desacoplarse de la estación a las 22H20 GMT del miércoles, poniendo fin de manera anticipada a la misión Crew-11. A bordo viajaban los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui, luego de cinco meses en órbita.

Una decisión “agridulce”, pero acertada:

La decisión de adelantar el regreso se tomó por el estado de salud de uno de sus tripulantes. Aunque la NASA evitó identificarlo o revelar detalles adicionales, insiste en que no se trata de una situación de emergencia. Rob Navias, responsable de la agencia, aseguró que el astronauta en cuestión “estaba y sigue en estado estable”.

Desde la misma tripulación, Fincke compartió un pase de tranquilidad en sus redes sociales: “Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos” y comentó que “fue una decisión deliberada para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica. Es la decisión correcta, aunque tenga un punto agridulce”.

La EEI continúa operando:

La misión Crew-11 había llegado a la EEI a comienzos de agosto y estaba prevista hasta mediados de febrero, cuando debía ser relevada por otro equipo. Sin embargo, según explicó James Polk, jefe médico y de salud de la NASA, se adelantó su regreso debido al “riesgo” y a “la duda persistente sobre cuál es exactamente el diagnóstico” de la persona afectada.

Mientras, la estación, que debería estar en órbita hasta el 2030, continúa operando con tripulantes a bordo. Se trata del astronauta estadounidense Chris Williams y los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, que arribaron a bordo de una nave rusa Soyuz, en noviembre del 2025.