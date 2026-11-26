Terminar rápidamente una tarea escolar puede parecer una ventaja para las familias que disponen de poco tiempo. Sin embargo, permitir que los niños recurran a la inteligencia artificial sin haber intentado resolver sus actividades por cuenta propia podría afectar el propósito de estos ejercicios: aprender.

Uno de los errores que los padres podrían cometer consiste en confundir el acompañamiento académico con la entrega inmediata de soluciones, especialmente cuando tienen a su alcance aplicaciones capaces de resolver problemas matemáticos o elaborar textos en segundos.

La preocupación no radica exclusivamente en el uso de la tecnología, sino en los procesos de razonamiento que los estudiantes pueden dejar de ejercitar cuando delegan sus responsabilidades académicas.

¿Por qué los padres deberían evitar que la inteligencia artificial haga las tareas de sus hijos?

Una investigación de Cambridge University Press & Assessment, que reunió las experiencias de 15 docentes de 13 países, examinó la incorporación de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza del inglés.

El informe recomienda fomentar la capacidad de los estudiantes para cuestionar las respuestas proporcionadas por estas herramientas y reconocer posibles errores.

“La tecnología puede ofrecer respuestas inmediatas, pero aprender implica desarrollar la capacidad de ser autónomo”, explicó Gabriela Córdova, gerente de Franquicias de Kumon en Colombia.

En este sentido, cuando un menor presenta dificultades académicas, los adultos pueden intervenir mediante preguntas o pistas que le permitan encontrar una solución sin recibirla directamente.

¿Cómo pueden los padres acompañar a sus hijos en el uso de la inteligencia artificial?

Una alternativa consiste en establecer una dinámica en la que los menores primero desarrollen sus ejercicios y posteriormente utilicen la tecnología para revisar sus respuestas.

En matemáticas, por ejemplo, pueden practicar operaciones mediante compras cotidianas. En lectura, explicar con sus propias palabras lo que comprendieron antes de consultar una aplicación.

Las vacaciones escolares también representan una oportunidad para fortalecer estas habilidades mediante actividades familiares.

La clave está en que los niños aprendan a utilizar las herramientas digitales como un recurso de consulta y no como un sustituto de sus propias capacidades.