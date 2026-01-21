Reconocido cantante de reguetón podría recibir pena de muerte: ¿qué ocurrió?
El cantante se entregó voluntariamente tras ser señalado de asesinato.
Noticias RCN
11:44 a. m.
Luis Nomar Isaac Sánchez, el cantante puertorriqueño conocido en el mundo artístico como CDobleta, está enfrentando un complejo proceso judicial.
Tras ser denominado uno de los talentos que podrían marcar una época en el futuro luego de lanzar su primera canción en 2023 y llegar a cantar con reguetoneros icónicos como Ñengo Flow, su carrera dio un giro inesperado.
En el 2024, CDobleta fue acusado de presuntamente participar en el asesinato de un policía de su país y, por lo tanto, el 1 de abril de ese año se entregó ante las autoridades.
¿Cómo habría sucedido el asesinato en el que presuntamente habría participado CDobleta, el reconocido cantante urbano?
De acuerdo con el expediente policial, en la noche del 29 de marzo de 2024, CDobleta iba en un carro junto a varios amigos y entre todos comenzaron a disparar al aire.
En medio de esa situación, el policía Eleizer Ramos Vérez trató de detenerlos, pero la situación pasó a mayores y, tras una persecución, resultó baleado y se quedó sin signos vitales al poco tiempo.
Por ende, las autoridades identificaron de inmediato a todas las personas que iban en el vehículo, los capturaron y los señalaron de asesinato.
CDobleta, el cantante de reguetón, podría recibir pena de muerte
Luego de que CDobleta se entregó ante la Policía de Puerto Rico, comenzaron las audiencias judiciales y el abogado defensor ha solicitado cadena perpetua o pena de muerte.
De hecho, de acuerdo con lo que ha trascendido en las últimas horas, la petición ya estaría siendo tramitada y en abril de 2026 podrían tomarse decisiones definitivas.
CDobleta tiene 22 años, es oriundo de Carolina, Puerto Rico, y no solo brilló en sus inicios como cantante, sino que también como compositor.
Además, en el 2023 había tenido problemas con la justicia por ser encontrado con armas de fuego.