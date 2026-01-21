CANAL RCN
Internacional

Reconocido cantante de reguetón podría recibir pena de muerte: ¿qué ocurrió?

El cantante se entregó voluntariamente tras ser señalado de asesinato.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
11:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Nomar Isaac Sánchez, el cantante puertorriqueño conocido en el mundo artístico como CDobleta, está enfrentando un complejo proceso judicial.

Tras ser denominado uno de los talentos que podrían marcar una época en el futuro luego de lanzar su primera canción en 2023 y llegar a cantar con reguetoneros icónicos como Ñengo Flow, su carrera dio un giro inesperado.

Impactante: otro cantante de música popular ya había tenido un incidente aéreo en Paipa, lugar en el que murió Yeison Jiménez
RELACIONADO

Impactante: otro cantante de música popular ya había tenido un incidente aéreo en Paipa, lugar en el que murió Yeison Jiménez

En el 2024, CDobleta fue acusado de presuntamente participar en el asesinato de un policía de su país y, por lo tanto, el 1 de abril de ese año se entregó ante las autoridades.

¿Cómo habría sucedido el asesinato en el que presuntamente habría participado CDobleta, el reconocido cantante urbano?

De acuerdo con el expediente policial, en la noche del 29 de marzo de 2024, CDobleta iba en un carro junto a varios amigos y entre todos comenzaron a disparar al aire.

En medio de esa situación, el policía Eleizer Ramos Vérez trató de detenerlos, pero la situación pasó a mayores y, tras una persecución, resultó baleado y se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

Por ende, las autoridades identificaron de inmediato a todas las personas que iban en el vehículo, los capturaron y los señalaron de asesinato.

CDobleta, el cantante de reguetón, podría recibir pena de muerte

Luego de que CDobleta se entregó ante la Policía de Puerto Rico, comenzaron las audiencias judiciales y el abogado defensor ha solicitado cadena perpetua o pena de muerte.

De hecho, de acuerdo con lo que ha trascendido en las últimas horas, la petición ya estaría siendo tramitada y en abril de 2026 podrían tomarse decisiones definitivas.

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas
RELACIONADO

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas

CDobleta tiene 22 años, es oriundo de Carolina, Puerto Rico, y no solo brilló en sus inicios como cantante, sino que también como compositor.

Además, en el 2023 había tenido problemas con la justicia por ser encontrado con armas de fuego.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sorprende al visitar centro de ayuda humanitaria para Gaza en Jordania

Ecuador

Presidente de Ecuador Daniel Noboa impone tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas

Venezuela

Donald Trump aseguró que los “líderes” del régimen en Venezuela le propusieron “un trato”, después del bombardeo

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia

La Defensoría hizo un llamado al Ministerio de Salud para fortalecer los canales de comunicación y evitar declaraciones que minimicen la gravedad del problema.

Medicina Legal

Medicina Legal confirmó que hay cuatro menores entre los 26 muertos por bombardeos en Guaviare

De los 26 cuerpos que fueron recibidos por medicina forense se han identificado 24, entre los que hay cuartro menores.

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe está a horas de fichar a su defensa central: así juega

Artistas

¿Respuesta para Giovanny Ayala? El video de Jessi Uribe y Luis Alfonso que desató polémica

Sena

Calendario educativo del Sena 2026: fechas de inscripción, programas y cronograma oficial